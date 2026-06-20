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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

ماذا يحدث للجسم عند تناول الكمون

الكمون
الكمون
اسماء محمد

يعد الكمون من التوابل شائعة الاستخدام في مختلف الأكلات الشرقية والغربية ولكن ما تأثير تناوله بانتظام على الجسم؟

ووفقا لموقع netmeds اليكم فوائد الكمون الصحية عند تناوله بكميات معتدلة يوميا.


يعزز الهضم

 

يُعدّ الكمون من أكثر الأعشاب فائدةً للأمعاء، فهو يُحفّز إنزيمات البنكرياس، مما يُساعد على الهضم وتحتوي بذور الكمون على الثيمول والزيوت العطرية التي تُنشّط الغدد اللعابية، وبالتالي تُسهّل عملية الهضم.

يُنصح الأشخاص الذين يُعانون من ضعف في الجهاز الهضمي بشرب ماء الكمون في الصباح الباكر على معدة فارغة لتحسين الهضم وتقليل انتفاخ البطن.

الكمون طارد للغازات، أي أنه يخفف من انتفاخ البطن، وبالتالي يحسن الهضم والشهية كما أن وجود الزيوت العطرية والمغنيسيوم والصوديوم فيه يخفف من آلام المعدة عند تناوله مع الماء الساخن.

يعالج البواسير


يُعدّ الكمون مصدراً غنياً بالألياف الغذائية، ويتميز بخصائص طاردة للغازات ومضادة للفطريات والميكروبات.

تعمل الزيوت العطرية الموجودة في الكمون، مثل ألدهيد الكمون والبيرازينات، كملين طبيعي، وتساعد في علاج الالتهابات أو الجروح في الجهاز البولي، كما تخفف من البواسير.

يساعد على فقدان الوزن
كشفت دراسة نُشرت في مجلة "العلاجات التكميلية في الممارسة السريرية" عن فوائد الكمون لمن يتبعون حمية غذائية فهو لا يساعد فقط على فقدان الوزن بسرعة، بل يؤثر أيضاً بشكل إيجابي على نسبة الدهون في الجسم عن طريق خفض مستويات الدهون الضارة في الدم.

يحارب السرطان


يتمتع الكمون بخصائص مزيلة للسموم ووقائية من السرطان، ووفقًا لدراسة أجراها مختبر أبحاث السرطان في الولايات المتحدة الأمريكية، فإن مركب ألدهيد الكمون النشط الموجود في الكمون يساعد في إبطاء نمو الورم.

يعالج الأرق


تتميز الزيوت العطرية في الكمون بخصائصها المنومة وتأثيراتها المهدئة، مما يخفف التوتر والقلق اللذين غالباً ما يسببان الأرق و علاوة على ذلك، يحتوي الكمون على الميلاتونين، وهو هرمون تنظيم النوم، بالإضافة إلى كميات كبيرة من الحديد والمغنيسيوم، وكلها عناصر ضرورية لتنظيم نشاط الدماغ وتحفيز النوم في الوقت المناسب.

يخفف الربو والبرد


تتمتع بذور الكمون بخصائص قوية مضادة للالتهابات والبكتيريا والفطريات، مما يجعلها علاجًا رائعًا للربو ونزلات البرد، فهي تعمل كمقشع، فتساعد على تليين البلغم والمخاط في الجهاز التنفسي، مما يسهل التخلص منهما كما يعمل زيت الكمون العطري كمطهر، ويساعد على الوقاية من العدوى وتعزيز المناعة.

يعزز الذاكرة


يُعدّ الكمون غنياً بالعديد من المعادن والفيتامينات، مثل الريبوفلافين وفيتامين ب6 والزياكسانثين والنياسين، لذا فإن تناوله مفيدٌ لوظائف الدماغ ويُساعد الكمون على تعزيز الصحة العقلية وتحسين الذاكرة من خلال تغذية خلايا

الكمون فوائد الكمون ماذا يحدث للجسم المناعة الذاكرة

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