الكوسة من الخضروات الغنية بالعناصر الغذائية المهمة، كما أنها منخفضة السعرات الحرارية وتحتوي على نسبة عالية من الماء، ما يجعلها خيارًا مثاليًا ضمن نظام غذائي صحي.

ويساعد تناول الكوسة بانتظام في دعم العديد من وظائف الجسم وتعزيز الصحة العامة.



ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكوسة؟



1- تحسين عملية الهضم تحتوي الكوسة على الألياف الغذائية التي تساعد على تعزيز حركة الأمعاء وتقليل فرص الإصابة بالإمساك، كما تدعم صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.



2- المساعدة في التحكم بالوزن نظرًا لانخفاض سعراتها الحرارية واحتوائها على نسبة كبيرة من الماء، تساعد الكوسة على الشعور بالشبع لفترة أطول، ما قد يساهم في التحكم في الوزن.



3- تعزيز صحة القلب تحتوي الكوسة على البوتاسيوم ومضادات الأكسدة، وهي عناصر قد تساعد في دعم صحة القلب والمساهمة في الحفاظ على مستويات ضغط الدم الطبيعية.



4- دعم صحة العينين تحتوي الكوسة على مركبات نباتية مهمة مثل اللوتين والزياكسانثين، وهما من مضادات الأكسدة المرتبطة بالحفاظ على صحة العين.



5- ترطيب الجسم بفضل محتواها المرتفع من الماء، تساعد الكوسة في دعم ترطيب الجسم خاصة خلال الأجواء الحارة.



6- تقوية المناعة تحتوي الكوسة على فيتامين C وعدد من مضادات الأكسدة التي تساهم في دعم الجهاز المناعي وحماية الخلايا من الإجهاد التأكسدي.



7- المساعدة في ضبط مستويات السكر قد تساهم الألياف الموجودة في الكوسة في إبطاء امتصاص السكر، ما يساعد على استقرار مستويات الجلوكوز في الدم ضمن نظام غذائي متوازن.