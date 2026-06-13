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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

مفيدة ولذيذة.. طريقة عمل كوسه بالبشاميل

كوسه بالبشاميل
كوسه بالبشاميل
نهى هجرس

تعد الكوسه بالبشاميل من الأكلات المميزة والغير تقليدية التي يفضلها العديد من الأشخاص ، وإليكم طريقة عمل الكوسه بالبشاميل بخطوات بسيطة.

مقادير كوسه بالبشاميل 

شرائح كوسة

لحمة مفرومة

بصل

ثوم

كمون

بهارات

نعناع

كرات

كرفس

زعتر

فلفل أخضر حار

فلفل أحمر حار

ملح وفلفل

مكعب مرق

للبشاميل:

دقيق

سمن

لبن

طريقة تحضير كوسه بالبشاميل

شوحي البصل مع الثوم ثم ضيفي الكرات والكرفس والزعتر

ضعب شرائح الكوسه والفلفل الحار

ضيفي مكعب مرق وكل البهارات

لعمل البشاميل

شوحي الدقيق في السمنن ثم ضعي اللبن ومكعب مرق والملح والفلفل

ضيفي خليط الكوسه في بايركس

ثم ضعي خليط البشاميل على الوجه ويدخل الفرن حتى تمام النضج وتقدم

كوسه كوسه بالبشاميل طريقة عمل كوسه بالبشاميل مقادير كوسه بالبشاميل

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