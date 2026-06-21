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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

4432 طالبًا يؤدون امتحانات الثانوية العامة بالبحر الأحمر وسط استعدادات مكثفة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
ابراهيم جادالله

انطلقت اليوم امتحانات الثانوية العامة بمحافظة البحر الأحمر للعام الدراسي 2025/2026، وسط استعدادات مكثفة نفذتها مديرية التربية والتعليم لضمان توفير الأجواء المناسبة للطلاب داخل اللجان الامتحانية بمختلف مدن المحافظة.

وأكد مصطفى عبده، مدير مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، الانتهاء من جميع التجهيزات الخاصة باستقبال الطلاب، مشيرًا إلى تجهيز اللجان من حيث الأثاث والإنارة والتهوية والنظافة، إلى جانب تنفيذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على سلامة الطلاب والعاملين بالمنظومة التعليمية.

وأوضح أن المديرية نسقت بشكل كامل مع مديرية أمن البحر الأحمر والحماية المدنية وشرطة النجدة لتأمين مقار اللجان وخطوط نقل أوراق الأسئلة والإجابات، كما تم التنسيق مع مديرية الشؤون الصحية لتوفير طبيب داخل كل لجنة امتحانية للتعامل الفوري مع أي حالات طارئة.

وأضاف أن المديرية شكلت غرفة عمليات رئيسية مرتبطة بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية المختلفة لمتابعة سير الامتحانات لحظة بلحظة، والتدخل السريع لحل أي مشكلات قد تطرأ خلال فترة الامتحانات.

كما وجه مدير التعليم بالبحر الأحمر بتوفير كافة أوجه الدعم لرؤساء اللجان، وتنظيم دخول الطلاب ومنع التكدس أمام المدارس، مع تجهيز استراحات المراقبين ورؤساء اللجان بكافة الاحتياجات اللازمة لضمان توفير إقامة مناسبة لهم طوال فترة الامتحانات.

وأشار إلى أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام بلغ 4432 طالبًا وطالبة على مستوى المحافظة، منهم 1097 طالبًا بالشعبة الأدبية، و2594 طالبًا بشعبة علمي علوم، و741 طالبًا بشعبة علمي رياضة، موزعين على 14 لجنة امتحانية بمختلف الإدارات التعليمية.

وتضم إدارة رأس غارب التعليمية لجنة واحدة، بينما تستحوذ مدينة الغردقة على 6 لجان، وسفاجا لجنتين، والقصير لجنتين، فيما تضم كل من مرسى علم والشلاتين وحلايب لجنة امتحانية واحدة، لتغطية جميع مدن المحافظة.

البحر الاحمر محافظ البحر الاحمر الغردقة الثانوية العامة

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