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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عميد قصر العيني: المستشفيات الجامعية تخدم 32.5 مليون مريض سنوياً

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أكد الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بجامعة القاهرة، أن المستشفيات الجامعية تمثل أحد أهم ركائز المنظومة الصحية في مصر، حيث تقدم خدمات طبية ضخمة لملايين المواطنين سنوياً، إلى جانب دورها الحيوي في التعليم الطبي والبحث العلمي.

المستشفيات الجامعية تخدم ملايين المرضى سنوياً

وأوضح عميد طب قصر العيني، خلال لقاء ببرنامج “ستوديو إكسترا” على قناة “إكسترا نيوز”، أن المستشفيات الجامعية في مصر تستقبل سنوياً نحو 32.5 مليون مريض، وهو رقم يعكس حجم الضغط الكبير والدور المحوري الذي تقوم به هذه المنظومة.

وأشار إلى أن هذه المستشفيات تعد خط الدفاع الأول في تقديم الرعاية الطبية المتقدمة داخل مصر.

70% من الرعاية الحرجة في المستشفيات الجامعية

وأضاف الدكتور حسام صلاح أن المستشفيات الجامعية تقدم أكثر من 70% من خدمات الرعاية الطبية من المستوى الثالث، والتي تشمل:

الحالات الحرجة والمستعصية

العمليات الجراحية الدقيقة

التدخلات الطارئة والمعقدة

وأكد أن هذا الدور يجعلها عنصرًا أساسيًا في إنقاذ حياة آلاف المرضى يومياً.

تاريخ عريق لتأسيس قصر العيني

واستعرض عميد طب قصر العيني تاريخ هذا الصرح الطبي العريق، موضحاً أنه:

بدأ عام 1827 كأول مدرسة طب ومستشفى في أبو زعبل

انتقل لاحقاً إلى قصر أحمد ابن العيني

شهد تطوراً كبيراً عام 1928 مع إنشاء مستشفى فؤاد الأول بسعة 1200 سرير

استمر في التوسع ليواكب الزيادة السكانية واحتياجات المرضى

تطوير التعليم الطبي ونظام الامتياز

وتحدث الدكتور حسام صلاح عن جهود تطوير التعليم الطبي في مصر، موضحاً أن هناك توجهاً لتحديث نظام تدريب أطباء الامتياز عبر:

الانتقال من نظام (6 سنوات + سنة امتياز) إلى (5 سنوات + سنتين امتياز)

رفع كفاءة التدريب العملي داخل المستشفيات

ضمان الاعتراف الدولي بشهادات الطب المصرية

وأكد أن هذا التحديث يتيح للخريجين التقدم للاختبارات الدولية في دول مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

لجان جودة ومتابعة الأداء الطبي

وأشار إلى وجود منظومة رقابية دقيقة داخل مستشفيات جامعة القاهرة، تشمل:

إدارة جودة متخصصة

لجنة مضاعفات مركزية

لجان فرعية في 26 قسماً إكلينيكياً

متابعة داخل 22 مستشفى ومركزاً تابعاً لقصر العيني

وأوضح أن الهدف هو ضمان أعلى مستوى من الجودة وسلامة المرضى.

المستشفيات الجامعية تقدم خدمات مجانية بالكامل

وأكد عميد طب قصر العيني أن المستشفيات الجامعية تقدم خدماتها بشكل مجاني تماماً دون أي مقابل مادي، اعتماداً على:

مخصصات الدولة

دعم المجتمع المدني

وأشار إلى أن هذا النظام يضمن وصول الخدمة الطبية للفئات الأكثر احتياجاً.

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