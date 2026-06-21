وسط إجراءات مشددة.. 12 ألفًا و827 طالبًا يؤدون أول امتحانات الثانوية بالإسماعيلية

شهدت لجان امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الأحد، حالة من الهدوء والانضباط مع انتهاء أول أيام الامتحانات للعام الدراسي 2025/2026، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة لضمان انتظام العملية الامتحانية وخروج الطلاب في أجواء آمنة.

ورصدت المتابعة الميدانية خروج الطلاب والطالبات من اللجان وسط حالة من الارتياح، بعد أداء امتحاني التربية الدينية والتربية الوطنية، حيث حرص أولياء الأمور على التواجد بمحيط المدارس لاستقبال أبنائهم عقب انتهاء الامتحانات.

كما انتظمت عملية خروج الطلاب من اللجان، بالتزامن مع استمرار متابعة القيادات التعليمية والتنفيذية لسير الامتحانات، والتأكد من توافر الأجواء المناسبة للطلاب، إلى جانب استمرار أعمال التأمين داخل وخارج المدارس.

كانت امتحانات الثانوية العامة قد انطلقت صباح اليوم داخل 34 لجنة امتحانية موزعة على الإدارات التعليمية الثمانية بمحافظة الإسماعيلية، بإجمالي 12 ألفًا و827 طالبًا وطالبة.

وأكد أيمن موسى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية تابعت سير الامتحانات على مدار اليوم بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، لرصد أي معوقات والتعامل الفوري معها، بما يضمن انتظام الامتحانات.

وأشار إلى استمرار التنسيق مع مختلف الأجهزة التنفيذية والأمنية والصحية بالمحافظة لتأمين اللجان وتوفير المناخ الملائم للطلاب، موضحًا أن امتحانات الثانوية العامة تستمر حتى 16 يوليو 2026 وفقًا للجدول المعتمد من وزارة التربية والتعليم.