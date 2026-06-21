ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم

ارتفع أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات، اليوم الأحد، مستهل تعاملات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية، والمستثمرين الأفراد العرب والمصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية نحو البيع.

وربح رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بنهاية التعاملات نحو 20 مليار جنيه ليبلغ مستوى 3.761 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 24.6 مليار جنيه تضمن تعاملات "سندات/أذون" وصفقات نقل الملكية، فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 9.1 مليار جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية (إيجي اكس 30) بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 52679.45 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي اكس 70) بنسبة 1.39% ليبلغ 15759.79 نقطة، وشملت الارتفاعات مؤشر (إيجي إكس100) الأوسع نطاقا والذي زاد بنحو 1.11% ليبلغ مستوى 21591.9 نقطة.