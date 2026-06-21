محافظ الوادي الجديد تتابع تطوير مصنع تدوير المخلفات الزراعية بالخارجة

تفقدت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، المراحل النهائية لأعمال تطوير مصنع تدوير المخلفات الزراعية التي يتم تنفيذها في إطار الشراكة بين المحافظة وهيئة تنمية الصعيد؛ لتعظيم القيمة المضافة للمخلفات الزراعية، ودعم الصناعات الخضراء القائمة على إعادة التدوير بمركز الخارجة، يرافقها محمد كجك نائب المحافظ، والمهندسة إيمان صبر مساعد المحافظ للشؤون الهندسية ومتابعة المشروعات، واللواء ياسر كمال الدين رئيس المركز.



واطلعت محافظ الوادي الجديدعلى المراحل النهائية لتجهيز وتشغيل خطوط الإنتاج الحديثة بالمشروع، بنسبة تنفيذ بلغت نحو ٩٠٪، من أعمال التركيب والتطوير ، تشمل إنتاج البايوتشار (الفحم الحيوي) من مخلفات جريد النخيل، وخط إنتاج ( الوود بيلت) كوقود حيوي بديل، إلى جانب تصنيع الأسمدة العضوية ووسائط الترشيح المستخدمة في معالجة وتنقية المياه، بما يسهم في تحويل المخلفات الزراعية إلى منتجات ذات قيمة مضافة تدعم التنمية الصناعية والاستثمارية بالمحافظة. موجهةً بسرعة استكمال الأعمال المتبقية وتذليل أية معوقات، وفي مقدمتها توفير احتياجات التشغيل من المرافق، مع التوسع في برامج تدريب وتأهيل شباب الخريجين للعمل بالمشروع.