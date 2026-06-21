طارق فهمى يكشف تفاصيل "التحالف الرباعى" الجديد: قوة نووية ومالية واستراتيجية

أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أن المقترح الذي طرحه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير "آلية رباعية" تضم مصر، السعودية، تركيا، وباكستان، يمثل خطوة استراتيجية نحو مأسسة العلاقات بين هذه الدول المحورية.

وأوضح فهمي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، أن هذا التجمع لا يهدف فقط للتنسيق الدوري، بل يسعى لخلق إطار مؤسسي مستدام يمتلك حلولاً واقعية لأزمات المنطقة، بما يضمن أمن الخليج واستقرار الشرق الأوسط بعيداً عن التدخلات الخارجية.

تحالف مرن وقابل للتوسع بانضمام قطر والأردن

وكشف "فهمي" أن هذا التحالف الرباعي ليس تجمعاً مغلقاً، بل يتسم بالمرونة التي تسمح بفتح العضوية لدول أخرى، مشيراً إلى أن قطر والأردن هما الأقرب للانضمام في مراحل لاحقة لتعزيز هذا المسار.

وأوضح أن هذا التحالف يكسر سياسة "فرق تسد" التي حاولت بعض القوى فرضها في المنطقة، مؤكداً أن مأسسة هذا الرباعي ستجعله رقماً صعباً في المعادلة الدولية، خاصة مع تزامن هذا التحرك مع مفاوضات دولية كبرى تجري في سويسرا.