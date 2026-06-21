يا رب يكمل المشوار للنهاية.. أول تعليق من فينيسوس على إصابة رافينيا

علق فينيسوس جونيور، لاعب فريق ريال مدريد الإسباني ومنتخب البرازيل على إصابة زميله ومواطنه رافينيا دياز، قبل خوض الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم.

وقال فينيسوس، في تصريحات صحفية: "التعرض لإصابة هو أمر معقد دائمًا، ويزداد الأمر صعوبةً عندما يتعلق الأمر برافينيا؛ فهو لاعب مهم جدًّا بالنسبة لنا، ولقد عانى كثيرًا بالفعل من الإصابات خلال هذا الموسم”.

وأضاف: “نأمل ألا تكون الإصابة خطيرةً، وأن يتمكن من الاستمرار معنا حتى نهاية مشوارنا في كأس العالم”.

البرازيل ضد هايتي

يذكر أن منتخب البرازيل قد اكتسح هايتي بثلاثية نظيفة في المباراة الماضية.