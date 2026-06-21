مدرب نيوزيلندا السابق يشيد بقدرات محمد صلاح

أشاد ريكي هيربرت، المدير الفني السابق لمنتخب نيوزيلندا، بقدرات الدولي المصري محمد صلاح قبل مواجهة مصر ونيوزيلندا في كأس العالم.

وقال هيربرت في تصريحات صحفية: “محمد صلاح لاعب من الطراز العالمي، لذا يجب معاملته بالاحترام الذي يستحقه، إذا تمكن من عزل لاعبي نيوزيلندا في مواقف لاعب ⁠ضد آخر فسيجعل المهمة صعبة للغاية، من ناحية أخرى، ‌يجب أن يحذروا من الإفراط في ‌التكتل حوله خشية أن يتعرضوا للعزل في مكان آخر أيضًا”.

مدرب نيوزيلندا السابق

واختتم: “يتعلق الأمر ‌بتماسكنا وتنظيمنا وإيقاف قدرته على الدوران واللعب إلى الأمام وإلحاق الضرر ‌بنا بتلك التمريرات القاتلة، الشراكة الهجومية بين صلاح وعمر مرموش ستشكل اختبارًا كبيرًا لدفاع نيوزيلندا، مصر بشكل عام قد تكون منافسًا أصعب لنا مقارنة بإيران”.