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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بوكا جونيورز الأرجنتيني يعلن تعيين المصري عمرو مختار

عمرو مختار
عمرو مختار
حسن العمدة

أعلن نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني تعيين المصري عمرو مختار مدربا في الجهاز الفني الجديد للنادي بقيادة المدرب الأرجنتيني رودلفو أروابارينا والذي سيقود النادي حتى نهاية موسم 2027.

وعمرو مختار هو مدرب مصري شاب بدأ مشواره مدربا في نادي بيراميدز وتواجد ضمن أكثر من جهاز تولى القيادة الفنية للنادي، ونظراً لتميزه واجتهاده الشديد، وقع عليه اختيار المدرب الأرجنتينى المرموق أروابارينا لينضم لطاقمه الفني ويتمسك به كعنصر رئيسي في كل محطاته التدريبية خلال السنوات الماضية.

وخلال تلك الرحلة عمل مختار مع أروابارينا كمدرب مساعد ضمن الجهاز الفني لمنتخب الإمارات الأول، ثم نادي التعاون السعودي، قبل بوكا جونيورز في خطوة رائعة في المسيرة التدريبية للمدرب المصري الشاب الذي يسير بخطوات رائعة أكاديمياً وعملياً.

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