قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ضوابط جديدة لتنظيم الأكاديميات الرياضية.. متحدث الشباب والرياضة يكشف شروط ممارسة النشاط
لماذا سميت سورة البقرة فسطاط القرآن؟.. لـ15 سببا لا يعرفه كثيرون
تعليق قوي من أولمو بعد الفوز على السعودية 4-0 في كأس العالم
الرئيس السوري: لدينا مشكلة عميقة مع حزب الله لكننا لا نريد أن يموت لبنان بأكمله
كأس العالم 2026 | أول تعليق من لامين يامال بعد هدفه في شباك السعودية
إبراهيم شير: موقف لبنان التفاوضي مع إسرائيل يضعف دون حزب الله.. وإيران ترى المفاوضات آخر نافذة دبلوماسية
بعد واقعة منتخب البرازيل.. قانون الـ 8 ثواني يسرق الأضواء في كأس العالم 2026
أستاذ بالأزهر: برّ الأب عبادة مستمرة لا ترتبط بالمناسبات
كان راجع من امتحانات الثانوية العامة.. نقابة المعلمين: جراحة عاجلة لـ مدرس أصيب فى حادث بالبحيرة
وزارة الخارجية القطرية: انفجار داخلي في مصنع دون أنباء عن وقوع إصابات
ماذا يحدث في سويسرا؟| تهديدات ترامب تربك المحادثات.. وإيران تلوّح بالانسحاب
سماع دوي انفجار في الدوحة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تراجع المواليد لأقل من مليوني مولود.. عاطف الشيتاني: مصر تقترب من معدل الإحلال السكاني

اكسترا نيوز
اكسترا نيوز
رنا عبد الرحمن

أكد الدكتور عاطف الشيتاني، المقرر الأسبق للمجلس القومي للسكان، أن تراجع عدد المواليد في مصر إلى أقل من مليوني مولود سنويًا يعد إنجازًا مهمًا تحقق في فترة زمنية أسرع مما كان متوقعًا، مشيرًا إلى أن الدولة نجحت في وضع الملف السكاني على المسار الصحيح بعد سنوات من العمل المتواصل.

وخلال استضافته على قناة “إكسترا نيوز”، أوضح الشيتاني أن الانخفاض في معدلات المواليد لم يكن وليد الظروف الحالية فقط، وإنما جاء نتيجة برامج وخطط سكانية تبنتها الدولة منذ سنوات للسيطرة على الزيادة السكانية وتحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والتنمية.

وأشار المقرر الأسبق للمجلس القومي للسكان إلى أن الظروف الاقتصادية ومعدلات التضخم التي يشهدها العالم كان لها تأثير على قرارات الأسر المتعلقة بالإنجاب، إلا أن العامل الأهم يتمثل في استمرار الدولة في تنفيذ استراتيجية واضحة للتعامل مع القضية السكانية.

وأضاف أن مصر أصبحت قريبة من الوصول إلى معدل الإحلال السكاني، وهو ما يعكس نجاح السياسات السكانية التي جرى العمل عليها على مدار سنوات، موضحًا أن الوصول إلى هذه النتائج كان من المتوقع أن يستغرق وقتًا أطول، إلا أن المؤشرات الحالية تعكس تقدمًا ملحوظًا في هذا الملف.

وشدد الدكتور عاطف الشيتاني على أن استمرار هذه الجهود من شأنه أن يدعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويسهم في تحسين جودة الحياة وتوفير مستقبل أفضل للأجيال المقبلة، مؤكدًا أن السيطرة على النمو السكاني تمثل أحد أهم التحديات التي تعمل الدولة على مواجهتها.

اكسترا نيوز المواليد النمو السكاني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القنوات الناقلة لمباراة مصر ونيوزيلندا

تنطلق 4 فجراً.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر ونيوزيلندا في كأس العالم

سعر الذهب

عيار 21 يودع الـ6000 جنيه.. سعر الذهب يواصل التراجع بمعدلات كبيرة

مبارة مصر ونيوزيلندا

مجانا على النايل سات..تردد القناة المفتوحة لمشاهدة مباراة مصر ونيوزيلندا في كأس العالم 2026

الذهب

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2026 | تحركات جديدة للأصفر

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

وزير التربية والتعليم

التعليم تحسم الجدل بشأن درجة النجاح في امتحان الدين ثانوية عامة 2026

العداد الكهربائي

قبل 30 يونيو.. نائب يزف بشرى سارة لأصحاب العدادات الكودية

منتخب مصر

مفاجآت بالجملة في تشكيل مصر أمام نيوزيلندا بالمونديال

ترشيحاتنا

جامعة المنيا

جامعة المنيا.. إعلان نتائج الألسن وبعض الفرق الدراسية بدار العلوم والحاسبات والهندسة والآداب

غلق وتشميع فوري لأحد مطاعم المأكولات الشهيرة بحي المناخ لوجود خطر داهم على الصحة العامة

ضبط منشأة غير مرخصة والتحفظ على منتجات ملوثة بالحشرات بحملة مكبرة في بورسعيد

محافظ بورسعيد يتفقد مجمع المعامل والرصد البيئي بحي الشرق

محافظ بورسعيد يشدد على إعداد لائحة عمل تنظيمية لمجمع المعامل والرصد البيئي وعرضها على المجلس التنفيذي لاعتمادها

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجرجير؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجرجير؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجرجير؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجرجير؟

نادي السيارات يختتم المعسكر التدريبي الأخير لبطولة ‏DC3‎‏

تدريبات بطولة ‏DC3‎
تدريبات بطولة ‏DC3‎
تدريبات بطولة ‏DC3‎

لماذا يحتاج جسمك إلى فيتامينات B؟ فوائد لا غنى عنها

لماذا يحتاج جسمك إلى فيتامينات B؟ فوائد لا غنى عنها
لماذا يحتاج جسمك إلى فيتامينات B؟ فوائد لا غنى عنها
لماذا يحتاج جسمك إلى فيتامينات B؟ فوائد لا غنى عنها

طريقة الرز المعمر المصري الحادق

طريقة الرز المعمر المصري الحادق
طريقة الرز المعمر المصري الحادق
طريقة الرز المعمر المصري الحادق

فيديو

ايمان عبد اللطيف

سرعة العربية! .. دفاع بائعة الشاي يكشف تطورات مثيرة بالواقعة

ايمان عبد اللطيف

مفاجآت بالجملة في تشكيل مصر أمام نيوزيلندا بالمونديال

ايمان عبد اللطيف

هل تنبأ بوفاته.. ماذا قال كريم عبد العليم قبل رحيله؟

ايمان عبد اللطيف

وفد طهران يغادر مقر المحادثات في سويسرا احتجاجا على تصريحات ترامب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

الاتفاق الأمريكي الإيراني يخلق أزمة بين إسرائيل وأمريكا !!

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: الحب أم الأمان.. عن ماذا تبحث المرأة ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لبنان .. "الحلقة الأضعف" في مفاوضات إيران!

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: دولة التلاوة.. عندما اجتمع الإبداع الإعلامي مع خدمة القرآن

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لما يموت اللي يعرفني

المزيد