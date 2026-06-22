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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

والد فاطمة ضحية الديون بالإسماعيلية يحذر: فيه بنات تانية بتفكر في التخلص من حياتها

الديون
الديون
محمود محسن

كشف محمود عبد الموجود، والد فاطمة ضحية الديون في الإسماعيلية، تفاصيل الأزمة التي مرت بها ابنته قبل وفاتها، مؤكدا أن الضغوط المالية المتراكمة كانت السبب الرئيسي فيما وصلت إليه، محذرا من وجود فتيات أخريات يعانين الظروف نفسها.

وخلال مداخلة ببرنامج "اليوم هنا القاهرة" المذاع على قناة "مودرن" ويقدمه الإعلامي محمد الدسوقي رشدي، قال عبد الموجود إنه لم يكن يعلم بحجم التزامات ابنته المالية إلا بعد وفاتها، مضيفا: "عرفت بعد ما ماتت إنها مضت شيك على بياض للجمعية".

وأوضح أن ابنته كانت تتحمل أعباء مالية بسبب تعثر آخرين في سداد القروض، قائلا: "دفعت ضريبة الناس اللي مكانتش بتدفع تمن القروض"، مشيرا إلى أنها كانت في كثير من الأحيان تحصل منه على أموال لتتمكن من الذهاب إلى عملها.

وأضاف أن ابنته أخبرته في وقت سابق بأن عليها ديونا بقيمة 100 ألف جنيه، ما دفعه إلى الحصول على قرض لسداد المبلغ، قبل أن تطلب منه مبالغ أخرى، مؤكدا أنه استجاب لها وساعدها قدر استطاعته.

وأشار والد فاطمة إلى أن الأزمة تفاقمت بعدما توقف عدد من العملاء معها عن سداد التزاماتهم، لترتفع قيمة المديونيات إلى نحو 400 ألف جنيه، موضحا أن جميع أفراد الأسرة اضطروا إلى الحصول على قروض لمحاولة سداد الديون المتراكمة، لكنهم لم يتمكنوا من إنهاء الأزمة.

وقال: "الأسرة كلها أخدت قروض عشان تسد اللي على فاطمة ومقدرناش"، مضيفا أن ابنته "ما استحملتش ضغوط الديون"، معتبرا أن ما تعرضت له كان السبب في وفاتها.

وحذر عبد الموجود من تكرار المأساة، مؤكدا أن هناك فتيات أخريات يعانين من ضغوط مماثلة، قائلا: "في كذا بنت تانية بتفكر في الانتحار غير فاطمة بسبب الديون".

يتخانقوا معاها ومحدش بيسيبها في حالها".

كما أشار إلى أن العاملات اللاتي يحاولن ترك العمل يواجهن ضغوطا ومشكلات، قائلا: "اللي بتستقيل بيتخانقوا معاها ومحدش بيسيبها في حالها".
 

محمود عبد الموجود الديون الإسماعيلية

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