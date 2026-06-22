سفير مصر بكندا : فانكوفر عاشت أجواء مصرية بعد فوز المنتخب

أكد السفير أحمد حافظ، سفير مصر لدى كندا، أن مدينة فانكوفر شهدت احتفالات واسعة عقب فوز المنتخب المصري، حتى بدت وكأنها مدينة مصرية من كثافة حضور الجماهير وفرحتها.

وقال أحمد حافظ، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أن الإنجاز جاء نتيجة الانسجام الكبير بين اللاعبين والجهازين الفني والإداري، مشيداً بجهود اتحاد الكرة والجهاز الفني بقيادة حسام حسن.

استعداداً للمباريات المقبلة

وأشار إلى توافد آلاف المصريين من مختلف المدن الكندية والأمريكية لمساندة المنتخب، مؤكداً أن الجماهير المصرية شكلت حضوراً لافتاً في المدرجات، بينما حافظ اللاعبون على تركيزهم استعداداً للمباريات المقبلة.