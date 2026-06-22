أستاذ سموم يحذر: حبة الغلة تتصدر أسباب الانتحار وتحتاج إلى رقابة مشددة

أكد الدكتور نبيل عبد المقصود، أستاذ علاج السموم والإدمان بكلية طب جامعة القاهرة، أن "حبة الغلة" أصبحت السبب الأبرز في حالات الانتحار التي تستقبلها مراكز السموم، مطالبًا بتشديد الرقابة على تداولها وحصر بيعها عبر جهات رسمية.

وقال نبيل عبد المقصود، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أن المادة تُستخدم لحماية الحبوب المخزنة من الحشرات والقوارض، إلا أن سهولة الحصول عليها زادت من خطورتها.

وحذر أستاذ علاج السموم والإدمان بكلية طب جامعة القاهرة، من أعراض التسمم السريعة التي قد تنتهي بتوقف القلب والوفاة، مؤكدًا أن نقل المصاب فورًا إلى مركز سموم متخصص هو الإجراء الأهم لإنقاذ حياته.

عاملًا حاسمًا في فرص النجاة

وأشار إلى عدم وجود ترياق مباشر للمادة، لافتًا إلى أن العلاج يعتمد على التعامل مع الأعراض وتقليل المضاعفات، ما يجعل سرعة التدخل الطبي عاملًا حاسمًا في فرص النجاة.