تباين آراء طلاب الثانوية العامة بالإسكندرية بعد أداء امتحان الفرنساوي

شهدت لجان امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الإسكندرية، اليوم، حالة من الارتياح النسبي بين الطلاب عقب انتهاء امتحان اللغة الأجنبية الثانية، وسط أجواء من المرح والدعابات التي سيطرت على أحاديثهم أمام اللجان، بعد أداء أحد الامتحانات غير المضافة للمجموع.

تباين أراء الطلاب



وأكد عدد من الطلاب أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط، وتضمن بعض الجزئيات التي احتاجت إلى تركيز أكبر، فيما وصفه آخرون بأنه "سهل في المجمل" مقارنة ببعض المواد السابقة.

وقال أحد الطلاب عقب خروجه من اللجنة: "الحكاية جميلة والله، بس فيه تركات صعبة شوية، والحمد لله على كل حال، خلصنا اللي فات ونركز في اللي جاي"، في إشارة إلى الاستعداد للمواد المقبلة ضمن ماراثون الثانوية العامة.



وفي مشهد طريف، مازح أحد الطلاب زملاءه قائلاً: "الأسئلة كلها كانت بالفرنساوي وأنا مش فاهم حاجة"، قبل أن يواصل حديثه بروح مرحة متناولًا أسماء لاعبي منتخب فرنسا بدلاً من الإجابة عن أسئلة الامتحان، ما أثار موجة من الضحك بين الطلاب المتجمعين أمام اللجنة.

كما حرص عدد من الطلاب على توجيه الشكر لمعلمي اللغة الأجنبية الثانية، مؤكدين أن الامتحان جاء في حدود المتوقع، بينما انشغل آخرون بالحديث عن مباريات كرة القدم وأداء اللاعبين، في محاولة لتخفيف الضغوط النفسية المصاحبة لفترة الامتحانات.

وأشار طلاب الشعبة التي تؤدي امتحان اللغة الفرنسية إلى أن الأسئلة جاءت مباشرة إلى حد كبير، وأن الوقت كان كافيًا للإجابة والمراجعة، مؤكدين أنهم تمكنوا من إنهاء الامتحان دون صعوبات كبيرة.

وسادت حالة من التفاؤل بين الطلاب وأولياء الأمور عقب انتهاء الامتحان، مع استمرار الاستعداد للمواد الأساسية المقبلة التي تمثل التحدي الأكبر في جدول امتحانات الثانوية العامة.

وأكد عدد من الطلاب أن المرحلة الحالية تتطلب التركيز الكامل فيما تبقى من امتحانات، معربين عن أملهم في تحقيق نتائج جيدة تعوض الجهد المبذول طوال العام الدراسي.