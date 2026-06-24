أرشد عن أدوات الجريمة.. ننشر أقوال ضابط مباحث قسم شرطة المعصرة في اتهام عاطل بقتل عمه

مفاجأت عديدة كشفتها تحريات ضابط مباحث قسم شرطة المعصرة في تحقيقات النيابة في اتهام عاطل بقتل عمه على أثر خلاف بينهما في المعصرة بمحافظة القاهرة.

قال النقيب شرطة محمد راضي السيد متولي، ضابط مباحث قسم شرطة المعصرة إنه تلقى بلاغاً مفاده وقوع جريمة قتل فإنتقل مع الرائد شرطة مصطفى طلعت مختار رئيس دورية قسم شرطة المعصرة وتمكن من ضبط المتهم وأرشدهم الأخير عن أدوات الجريمة، ثم أجري تحرياته السرية والتي دلته لصحة إرتكاب المتهم للواقعة قاصداً من ذلك إزهاق روحه لوجود خلافات سابقة بينهما.

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كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم «أحمد .ك»، 30 سنة، بدون عمل بدائرة قسم شرطة المعصرة بمحافظة القاهرة بقتل المجني عليه محسن أحمد مع سبق الإصرار المصمم على أثر خلاف بينهما وبيت النية وعقد العزم على الخلاص منه وأعد لذلك الغرض أسلحة بيضاء وما أن ظفر به حتى قام بنحر عنقه وسدد له عدة ضربات نتج عنها الإصابات التى أودت بحياته قاصدا من ذلك الخلاص منه.

وأضافت التحقيقات أن المتهم أحرز أسلحة بيضاء «سكين – مُستحد - مقص» مما يستخدموا فى الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانونى أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.