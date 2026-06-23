وزير دفاع باكستان السابق : نحن ومصر لعبنا دورا أساسيا لوقف النار بين واشنطن وطهران

قال نعيم لودهي، وزير الدفاع الباكستاني السابق، إنه يعتقد أن هناك تقديرًا وإشادةً بدور باكستان، ليس فقط من جانب إيران والولايات المتحدة، بل من جانب العالم أجمع، متابعا: "لقد كانت مرحلة شديدة الصعوبة؛ فمن ناحية كانت هناك قوة عظمى كبرى، ومن ناحية أخرى كانت هناك دولة مصممة وصامدة وواضحة بشأن ما تقاتل من أجله".

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي حساني بشير، على قناة القاهرة الإخبارية، "أعتقد أن الدول الشقيقة، مثل مصر وقطر والسعودية لعبت دورًا أساسيًا، ومرت بعدد من المراحل الصعبة حتى تمكّن الطرفان من الموافقة على وقف إطلاق النار، وأعتقد أنه، في نهاية المطاف، تمكن العالم من الشعور بشيء من الارتياح نتيجة هذه التطورات".

تحتاج إلى معالجة خلال المرحلة المقبلة"

وتابع: "لكن المشكلة المتبقية تتمثل في لبنان؛ إذ إن إسرائيل، بحسب ما يُطرح في هذا السياق، لم تتوقف عن تنفيذ ضربات داخل الأراضي اللبنانية، كما أنها لم تنسحب من المناطق التي سيطرت عليها، والتي جرى التفاوض بشأنها سابقًا، ولذلك يبقى هذا الملف أحد أبرز التحديات التي ما زالت تحتاج إلى معالجة خلال المرحلة المقبلة".