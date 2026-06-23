رؤوف خليف: إمام عاشور أبهرني.. وزيكو كان على مستوى الحدث

تحدث المعلق الرياضي التونسي رؤوف خليف، عن أبرز اللاعبين الجدد في منتخب مصر ببطولة كأس العالم 2026، مؤكداً في البداية أن اللاعب «زيكو» هو أكثر من لفت انتباهه بين العناصر الصاعدة.



وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج 90 دقيقة، عبر قناة المحور، أنه لاعب يتميز بالحضور الذهني العالي، وأنه «إذا لم يسجل يجهز الهدف أو يصنعه»، معتبراً إياه من أبرز اكتشافات البطولة رغم كثرة النجوم في المنتخب.



وتابع: «زيكو نكتشفه في هذا المونديال رغم كل الأسماء الرنانة في المنتخب المصري»، مشيراً إلى أن عدم المراهنة عليه قبل البطولة كان دليلاً على قوة المدرب حسام حسن في الإيمان بقدراته.



وتابع أن هذا اللاعب كان محل انتقاد قبل البطولة، حتى أن البعض توقع استبعاده بعد الشوط الأول في مباريات كبرى، إلا أن المدرب تمسك به ومنحه الفرصة الكاملة.



وأوضح خليف أن هذا التمسك من جانب الجهاز الفني أثمر عن اكتشاف موهبة جديدة، قائلاً إن زيكو «كان عند مستوى الحدث»، مضيفاً أن العرب وليس المصريين فقط تعرفوا على نجومية جديدة داخل المنتخب المصري تحمل اسم زيكو، وهو ما يعكس نجاح الاختيارات الفنية للجهاز الفني بقيادة حسام حسن.



وفي حديثه عن من يصنع الفارق داخل المنتخب، أكد رؤوف خليف أن محمد صلاح يظل في المقدمة، لكنه أشاد أيضاً بأداء إمام عاشور، قائلاً إنه أبهره حيث يمنح الفريق راحة وثقة كبيرتين في الملعب، موضحاً أنه لاعب «بمستوى عالي يليق بكأس العالم».

وجود لاعبين مثل زيكو وإمام عاشور



واختتم رؤوف خليف حديثه بالتأكيد على أن المنتخب المصري يضم عناصر شابة قادرة على التطور، وأن وجود لاعبين مثل زيكو وإمام عاشور إلى جانب محمد صلاح يمنح الفريق توازناً وقوة، مؤكداً أن هذا الجيل قادر على صناعة الفارق في المستقبل إذا استمر بنفس الروح.