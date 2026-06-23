نائبة : وضع مؤشرات أداء واضحة لقياس العائد البيئي والخدمي

أعلنت النائبة ولاء الصبان، عضو مجلس النواب، موافقتها على الاتفاقية الخاصة بالمنحة غير المستردة الموجهة لدعم قطاع الصرف الصحي ورفع كفاءة محطات المعالجة، مؤكدة أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو تحسين الخدمات الأساسية وحماية البيئة وتعزيز صحة المواطنين، بما يتوافق مع توجهات الدولة في بناء الجمهورية الجديدة.

وأوضحت الصبان خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، أن المنحة تستهدف تطوير أحد القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، إلا أنها شددت على ضرورة توفير ضمانات واضحة تضمن ألا تقتصر الاستفادة منها على إعداد الدراسات والاستشارات الفنية فقط، وإنما يتم تحويل نتائجها إلى مشروعات تنفيذية حقيقية على أرض الواقع.

جدول زمني محدد للانتهاء من الدراسات والاستشارات

وطالبت الحكومة بالإعلان عن جدول زمني محدد للانتهاء من الدراسات والاستشارات الممولة من المنحة، إلى جانب توضيح مصادر التمويل المخصصة لتنفيذ أعمال التوسعة والتطوير بمحطات المعالجة المستهدفة، حتى تحقق المنحة أهدافها المرجوة وتنعكس آثارها بصورة ملموسة على المواطنين.

كما أكدت النائبة ولاء الصبان أهمية إخضاع مخرجات الاتفاقية لعمليات متابعة وتقييم مستمرة، مع وضع مؤشرات أداء واضحة لقياس العائد البيئي والخدمي، بما يشمل تحسين كفاءة المعالجة، والحد من التلوث، وتعظيم الاستفادة من المياه المعالجة.

وأكدت عضو مجلس النواب موافقتها على الاتفاقية، مع مطالبة الحكومة بالالتزام بتحويل الدراسات الفنية إلى خطوات تنفيذية فعالة تسهم في تطوير البنية التحتية لقطاع الصرف الصحي وتحقق منفعة مباشرة للوطن والمواطن.