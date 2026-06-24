جامعة القاهرة تطلق المؤشر العالمي للبحث والتطوير للتنمية المستدامة

قال الدكتور محمود السعيد، نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إنه تم إطلاق مؤشر البحث والتطوير والابتكار من أجل التنمية في إطار مشروع بحثي مشترك بين جامعة القاهرة وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

وعن أهمية هذا الحدث، أضاف خلال مداخلة في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلاميتان مروة فهمي ويارا مجدي، أنه يهدف إلى مناقشة نتائج مؤشر جديد يتعلق بكيفية قياس أثر البحث العلمي والتطوير والابتكار على التنمية، وليس فقط قياس عدد الأبحاث المنشورة أو عدد الاستشهادات العلمية، كما هو الحال في أغلب المؤشرات الحالية.

وأوضح أن فكرة المؤشر تتماشى مع توجهات الدولة المصرية والعديد من دول العالم نحو تعزيز اقتصاد المعرفة القائم على الابتكار والتحول الرقمي، كما أن أهمية هذا المؤشر، من وجهة نظره، تكمن في كونه نموذجًا ناجحًا للتعاون بين الجامعات والمؤسسات الوطنية، من خلال الشراكة التي جمعت بين جامعة القاهرة وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا لإنتاج مؤشر جديد على المستوى العالمي.

وتابع: "إذا تحدثنا عن المؤشرات بصفة عامة، فهي أدوات رقمية مهمة جدًا، تمامًا مثل التصنيفات الدولية للجامعات أو المؤشرات الاقتصادية، إذ تساعد في صنع القرار وتوجيه الاستثمارات والسياسات العامة".