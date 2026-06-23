عميد طب قصر العيني: نقدم خدمات طبية لـ 2.5 مليون مواطن في مختلف التخصصات

أكد الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، أن المستشفيات الجامعية تقدر بـ 150 مستشفى على مستوى الجمهورية وتتبع لكليات الطب بالجامعات المصرية وتقدم الخدمة الطبية لـ 32.5 مليون مواطن .

وقال حسام صلاح في مداخلة هاتفية في برنامج " كلمة أخيرة " المذاع على قناة " أون"، :" المستشفيات الجامعية تقدم حوالي 70 % من خدمات المستوى الثالث على مستوى الجمهورية وتقدم حوالي 40 % من تقديم الخدمات الصحية من المستوى الاول والثاني".



وتابع حسام صلاح :" مستشفى قصر العيني يقدم خدمات طبية لـ 2.5 مليون مواطن في مختلف التخصصات الطبية ".

واكمل حسام صلاح :" هناك مراجعات دورية وتدريب مستمر للفرق الطبية وهدفنا الاهتمام بصحة المريض وجودة الخدمات الطبية المقدمنة للمواطن ".

ولفت حسام صلاح :" الدولة المصرية خصصت اماكن لتلقي شكاوى المرضى في المستشفيات وهناك منظومة شكاوى لدينا ونتابعها بدقة ".

