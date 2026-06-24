سلامة الغذاء تطلق مبادرة أفريقية لتطوير النظم الرقابية الداعمة للابتكار الغذائي

استضافت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بصفتها الرئيس الحالي لمنتدى السلطات الأفريقية لسلامة الغذاء (AFRAF)، الاجتماع الافتتاحي لفريق العمل الأفريقي المعني بتحديث النظم الرقابية الداعمة للابتكار الغذائي، بمشاركة ممثلي الجهات الرقابية المعنية بالغذاء، وخبراء العلوم والتنظيم الغذائي، وممثلي القطاع الخاص، وشركاء التنمية الدوليين.

ويشارك في الاجتماع، الذي يُعقد على مدار يومين بالقاهرة، خبراء من أكثر من 15 دولة أفريقية وآسيوية، بهدف بحث سبل تطوير الأطر الرقابية الغذائية بما يعزز الابتكار المسؤول، ويدعم اتخاذ القرار القائم على العلم، مع الحفاظ على أعلى مستويات حماية المستهلك.

ويُعد منتدى السلطات الأفريقية لسلامة الغذاء منصة إقليمية لتعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات الرقابية المعنية بالغذاء في القارة الأفريقية، من خلال تبادل الخبرات والمعارف، ودعم بناء القدرات المؤسسية والفنية، وتشجيع تطبيق النهج العلمية الحديثة في الرقابة الغذائية، بما يسهم في تعزيز الصحة العامة والأمن الغذائي وتيسير التجارة ودعم التنمية المستدامة في أفريقيا.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن الابتكار الغذائي يمثل أحد المحركات الرئيسية لمواجهة تحديات الأمن الغذائي والتغذية والاستدامة والتغيرات المناخية، مشددًا على أهمية تطوير نظم رقابية حديثة ومرنة تستند إلى العلم وتقييم المخاطر، وقادرة على مواكبة التطورات المتسارعة في قطاع الغذاء.

وأشار إلى أن هذه المبادرة تجسد التزام مصر بدعم التعاون الرقابي الأفريقي وتعزيز تبادل الخبرات وبناء القدرات، بما يسهم في توفير بيئة تنظيمية أكثر كفاءة وشفافية تعزز الابتكار، وتحفز الاستثمار، وتيسر حركة التجارة بين الدول الأفريقية.

ويبحث فريق العمل خلال اجتماعاته الأطر التنظيمية الخاصة بالمكونات والمنتجات الغذائية المبتكرة، والمنتجات التقليدية، والمستخلصات النباتية، والتحديات التي تواجه تطويرها وتداولها، إلى جانب استعراض التجارب الدولية وبحث فرص التعاون العلمي والتنظيمي بين الدول الأفريقية، بما يدعم تطوير منظومة رقابية أكثر جاهزية للتعامل مع الابتكارات الغذائية الحديثة.

ومن المتوقع أن تسفر أعمال الفريق عن وضع خارطة طريق أولية لجهود المنتدى في مجال الابتكار الغذائي، تتضمن توصيات عملية لتعزيز التعاون الرقابي وتطوير نظم أكثر مرونة وكفاءة واستنادًا إلى العلم، كما تمثل هذه المبادرة خطوة مهمة نحو تأسيس الشبكة الأفريقية للابتكار الغذائي والعلوم التنظيمية تحت مظلة المنتدى، بما يعزز التعاون الفني المستدام وتبادل المعرفة بين الجهات الرقابية والخبراء العلميين في القارة.

ويُعقد الاجتماع بدعم من برنامج تعزيز القدرة التنافسية والتجارة والنفاذ إلى الأسواق في أفريقيا (ACTMA) الممول من الاتحاد الأوروبي، وبالتعاون مع المنظمة العالمية لعلوم تشريعات الأغذية (GFoRSS)، المشغلة لأمانة المنتدى، وبمشاركة فاعلة من ممثلي قطاع الصناعات الغذائية في أفريقيا وخارجها، بما يعكس أهمية الشراكة بين الجهات الرقابية والأوساط العلمية والقطاع الخاص في دعم الابتكار الغذائي المسؤول.

ويمثل هذا الاجتماع خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل الرقابي الأفريقي، ودعم تطوير نظم رقابية غذائية قادرة على تمكين الابتكار الآمن، وتحفيز الاستثمار، وتيسير التجارة، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات الواعدة التي تمتلكها القارة الأفريقية في مجالات الغذاء والابتكار، بما يدعم جهود تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة لشعوب القارة.