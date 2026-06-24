قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لجنة أممية: إسرائيل تواصل ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية باستهدافها للأطفال الفلسطينيين
مدبولي: نبيل فهمي لعب دورا مؤثرا في السياسة الخارجية المصرية
مدبولي: الاتفاق النهائي بين واشنطن وطهران يجب أن يضمن أمن الخليج والدول العربية
مدبولي: احتفالية غدا بمناسبة مرور 200 عام على إنشاء أول ديوان للشئون الخارجية في مصر
مدبولي: ثورة 30 يونيو ستظل علامة فارقة في تاريخ الوطن
مدبولي يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بالذكرى الـ13 لثورة 30 يونيو
مفيش تأجيل.. التعليم : امتحانات الثانوية العامة 2026 مستمرة يوم 2 يوليو
نصف طن مخدرات.. مصرع عنصر إجرامي في مداهمة أوكار الجريمة بالمحافظات
مدبولي: نتطلع إلى اتفاق نهائي شامل ومستدام بين الولايات المتحدة وإيران
وزير الصناعة يبحث خطط التوسع وزيادة المكون المحلي في الإلكترونيات.. ونواب: مصر جاذبة للاستثمارات
موظف خدمة عملاء مزيف.. سقوط نصاب استولى على أموال المواطنين
بعد قرار التأمينات الاجتماعية.. موعد صرف معاشات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بدء محاكمة المتهمة باختطاف رضيعة من مستشفى الحسين

المتهمة
المتهمة
مصطفي رجب

بدأت المحكمة المختصة، منذ قليل، جلسة محاكمة المتهمة بـ اختطاف رضيعة من مستشفى الحسين الجامعي.

وكشفت التحقيقات عن أقوال جدة الرضيعة التي جاءت كالتالي:
اللي حصل إن بنتي كانت حامل وراحت تولد في مستشفى الحسين الجامعي ودخلت عملت عملية قيصرية وخلفت بنت وبعد كده دخلت غرفة الإفاقة علشان تفوق من البنج وبعد لما فاقت من البنج دخلونا غرفة ثانية والمستشفى جابت لنا الطفلة المولودة وبيتنا اليوم في غرفة في المستشفى، وبعدين تاني يوم نقلونا لغرفة ثانية، وإحنا بننقل أنا كنت مُنهكة بحاجات كتير شايلها وكان معايا البنت كمان، فلقيت واحدة ست منقبة عرضت عليّ المساعدة، فسندت بنتي سارة وروحنا على غرفة رقم 8 وبعدين لما روحنا هناك هي فضلت لازقة فينا، وبعدين رجب جوز بنتي كان لسه جاي وقاعد معنا وبعدين أنا سبت بنتي ورجب والست المنقبة وروحت أعمل كوباية شاي والطفلة ساعتها كانت مع بنتي وروحت ورجعت ملقيتش رجب ولا البنت المولودة ولا الست المنقبة فسألت بنتي عن الطفلة فقالت لي إن الست المنقبة أخدتها وحطتها على السرير اللي جانبها فبصيت وملقيتش أي حاجة وجيت أكلم رجب جوز بنتي أسأله ملقيتش الموبايل بتاعي فاستلفت موبايل من حد في المستشفى وكلمته وقال لي إنه كمان مش معاه الطفلة فبلغنا الأمن والشرطة جت وعرفت أنهم شافوا الست المنقبة وهي خارجة من المستشفى بالطفلة.

س: متى وأين حدث ذلك؟

ج: الطفلة اتولدت يوم 2026/4/13 واتخطفت يوم 2026/4/14 حوالي الساعة 12 ظهرًا بمستشفى الحسين الجامعي.

س: وما سبب ومناسبة تواجدك بالمكان والزمان سالفي الذكر؟

ج: أنا كنت قاعدة مع بنتي علشان بتولد.

س: ومن كان برفقتك آنذاك؟

ج: أنا وبنتي ورجب جوز بنتي.

س: وما الذي حدث عقب أن قمتم بالدلوف إلى الغرفة الثانية؟

ج: بنتي نامت على السرير، والمولودة كانت في حضنها، لكن الست المنتقبة فضلت لازقة فينا.

س: وهل من ثمة حديث دار فيما بينكم؟

ج: أيوه. 

س: وما هو مضمون ذلك الحديث؟

ج: هي قالت لي أروح أعمل شاي.

س: وهل قمت بترك نجلتك آنذاك؟

ج: أيوه.

س: ومن كان موجودًا بالغرفة آنذاك؟

ج: بنتي، وجوزها رجب كان وصل، والست المنتقبة.

تفاصيل أمر الإحالة

وجاء في أمر إحالة المتهمة، أنها دبرت مخططًا نفذته بالذهاب لمستشفى الحسين الجامعي مرتدية نقابًا  غير كاشفٍ لوجهها للحيلولة دون التعرف عليها باحثة عن مبتغاها، كما أبصرت الرضيعة المجني عليها حديثة الولادة ووالدتها فتوددت لهما وذويهما ورافقتهم إبان وجودهم بالغرفة المخصصة عقب ولادة الرضيعة المجني عليها مستغلة انفرادها بوالدة المجني عليها لعدة دقائق، فغافلتها آنذاك وخطفت الرضيعة وخبأت الرضيعة بملابسها وذلك خشية اكتشاف فتمكنت من ارتكاب جريمتها.

كما وجهت النيابة العامة، للمتهمة اختطاف رضيعة الحسين تعريض حياة الرضيعة حديثة الولادة للخطر في أمنها وصحتها وحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.

وكشفت تحقيقات نيابة الجمالية الجزائية، عن تفاصيل مثيرة في واقعة المتهمة بـ خطف رضيعة مستشفى الحسين الجامعي بمحافظة القاهرة ، أن بلغ عدد الكاميرات التي تم تفريغها لـ 5 آلاف كاميرا مراقبة كما أن الخاطفة استقلت 13 سيارة مواصلات وصولاً لضبطها.

5 آلاف كاميرا و13 سيارة

وجاء في ‎ التحقيقات، أن عدد الكاميرات التي تم تفريغها بلغ 5 آلاف كاميرا مراقبة كما أن الخاطفة استقلت 13 سيارة مواصلات ومرت بـ 10 ميادين في محاولة لتضليل الجهات الأمنية من ضبطها قبل أن تتمكن مباحث القاهرة من فك غموض الواقعة في ساعات قليلة وإلقاء القبض عليها في مدينة بدر.

‎وتابعت التحقيقات أن المتهمة لم تهرب بشكل عشوائي ونفذت مسارًا معقدًا لتضليل الأجهزة الأمنية عن طريق استقلالها 8 سيارات و5 مركبات توك توك بـ 10 ميادين مختلفة لمحاولة الهروب كما أن بدأت بركوب تاكسي من الحسين إلى المقطم وتنقلت داخل المقطم عبر توك توك وميكروباصات ثم تحركت إلى مدينة نصر وذهبت من الواحة وشارع الميثاق، لتستقل سيارة لأسفل كوبري الفطيم وصولا لـ كمبوند ميراج ثم نزلت أمامه وذهبت الي طريق السويس، واستكملت الطريق بعربية سوزوكي حتى الشروق ثم استقلت سوزوكي لـ بدر وصولا لـ شقتها.

كانت المتهم كشفت، إنها متزوجة ولديها طفلين من زوجها الأول وبعد طلاقها لخلافات أسرية تزوجت مرة أخرى حينها تعرضت للإجهاض أكثر من مرة الأمر الذي دفعها إلى ادعاء الحمل أمام زوجها الحالي خشية طلاقها مرة اخرى.

وأشارت المتهمة إلى أن خططت لخطف طفل لإرضاء زوجها وعن يوم الواقعة كانت بداخل مستشفى الحسين الجامعي حينها تعرفت على والدة الرضيعة وادعت أنها تنتظر اختها التي علي وشك الولادة وظلت 6 ساعات، وتمكنت من إقناعها بحمل الطفلة لبعض الوقت كما أن استقر في عقيدتها خطف الرضيعة والخروج بها  من المستشفى بعد أن خرجت والدة الأم لجلب أدوية من احدي الصيدليات خارج المستشفى بعدها فعلت فعلتها.

مستشفى الحسين اختطاف رضيعة محاكمة المتهمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

بفارق 960 جنيهًا .. سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء في مصر

الدولار

عقب تراجع قوي .. سعر صرف الدولار الآن في مصر

أسعار الدواجن

أكبر انخفاض منذ سنوات.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

الدواجن

الفراخ تكسر حاجز الـ60 جنيهًا.. والبيض يواصل الهبوط اليوم الأربعاء 24-6-2026

الارصاد

الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأربعاء .. وتحذر من ظاهرة جوية صباحًا

مرتبات شهر يوليو

موعد الصرف وقيمة الزيادة .. مرتبات شهر يوليو 2026 لجميع العاملين بالدولة

أحمد شوبير

الأهلي على أعتاب صفقة جديدة .. «شوبير» يكشف تطورات التفاوض مع نجم إنبي

أحمد ياسر ريان

ياسر ريان يكشف لأول مرة سبب عدم عودة نجله «أحمد» لـ الأهلي

بالصور

5 نصائح ذهبية للسيطرة على ارتجاع المريء وتحسين الهضم بدون أدوية

5 نصائح فعالة للسيطرة على ارتجاع المريء وتحسين صحة الجهاز الهضمي
5 نصائح فعالة للسيطرة على ارتجاع المريء وتحسين صحة الجهاز الهضمي
5 نصائح فعالة للسيطرة على ارتجاع المريء وتحسين صحة الجهاز الهضمي

جامعة الإسكندرية تناقش تطوير الخدمات لذوي الهمم التعليمية

مجلس جامعة الاسكندرية
مجلس جامعة الاسكندرية
مجلس جامعة الاسكندرية

إطلالة بسيطة.. ياسمين عبد العزيز تبهر متابعيها

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

مرسيدس-AMG CLE 63 تكشف أخيرًا عن محرك V8 المنتظر

مرسيدس AMG CLE 63
مرسيدس AMG CLE 63
مرسيدس AMG CLE 63

فيديو

القوات المسلحة -صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

خط أحمر | القوات المسلحة تجهض مخططات التهريب والتنقيب غير المشروع عن الذهب.. وتحبط تهديدات الأمن القومي المصري

إغلاق ٨ مصانه سيارات

موجودة بالسوق المصرية.. الصين تغلق 8 مصانع سيارات بشكل مفاجئ

حقيقة قضية بورسعيد

ضحكوا عليها.. رسالة محامية قــ.ـاتـ.لة والدتها ببورسعيد بعد تنفيذ حكم الإعــ. دام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: اعترافات أمام آلة الصراف الآلي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: سيكولوجية الشرير المحبوب في الدراما المصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نفر حتب

المزيد