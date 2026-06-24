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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الشوالي: رونالدو يضيف فصلا جديدا إلى تاريخ كأس العالم والكرة البرتغالية

الشوالي
الشوالي
ميرنا محمود

أشاد المعلق الرياضي عصام الشوالي بالإنجاز التاريخي الذي حققه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في بطولة كأس العالم 2026، مؤكدًا أنه يواصل كتابة التاريخ بأحرف من ذهب وتحطيم الأرقام القياسية.

وقال الشوالي، عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، إن رونالدو أصبح أول لاعب في تاريخ كرة القدم يسجل أهدافًا في ست نسخ متتالية من بطولة كأس العالم، بعدما هز الشباك في نسخ 2006 و2010 و2014 و2018 و2022 و2026.

وأضاف أن قائد منتخب البرتغال رفع رصيده إلى 10 أهداف في نهائيات كأس العالم، ليصبح الهداف التاريخي لمنتخب البرتغال في المونديال، متجاوزًا الرقم القياسي الذي ظل مسجلًا باسم الأسطورة أوزيبيو برصيد 9 أهداف لما يقرب من ستة عقود.

واختتم الشوالي حديثه بالتأكيد على أن ما يحققه رونالدو يجسد استمرارية استثنائية نادرة في عالم كرة القدم، مشيرًا إلى أن النجم البرتغالي لا يكتفي بتحطيم الأرقام القياسية، بل يواصل صناعة فصول جديدة في تاريخ كأس العالم والكرة البرتغالية.

عصام الشوالي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بطولة كأس العالم منتخب البرتغال

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