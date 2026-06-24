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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

المسرح الصغير كامل العدد في أولى التجارب الإنتاجية للمهرجان القومي للمسرح بعرض «فتاة المترو»

مسرحية فتاة المترو
مسرحية فتاة المترو
أحمد إبراهيم

شهد المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية حضورًا جماهيريًا كامل العدد، خلال تقديم العرض المسرحي «فتاة المترو»، في أولى التجارب الإنتاجية للمهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان محمد رياض، والتي جاءت بالتعاون بين وزارة الثقافة والمهرجان القومي للمسرح المصري وصندوق التنمية الثقافية.

وحضر العرض عدد من الفنانين والشخصيات العامة، من بينهم الفنان محمد رياض رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري، والمخرج حسني صالح، والإعلامية بوسي شلبي، إلى جانب عدد من الفنانين والإعلاميين والنقاد والمهتمين بالحركة المسرحية.

تفاصيل عرض مسرحية فتاة المترو 

ويُعد «فتاة المترو» أحد النصوص الفائزة بجائزة التأليف المسرحي بالمهرجان، وهو من تأليف الكاتب هاني قدري، وأشعار عبدالله حسن، وألحان وموسيقى شريف حمدان، وبطولة الفنان القدير عزت زين، فيما تولى المخرج محسن رزق الإشراف العام على المشروع، وشارك في تنفيذ عناصر العرض وتمثيله مجموعة من متدربي وخريجي ورش المهرجان القومي للمسرح المصري.

ويتناول النص فكرة الذاكرة الإنسانية، وعلاقة الإنسان بالنسيان، وحالة التعلق بالآخرين وتأثير غيابهم في تشكيل وجداننا. ومن خلال معالجة إنسانية بسيطة وعميقة في الوقت نفسه، يطرح العرض أسئلة تتعلق بما يبقى داخل الإنسان من ذكريات، وكيف تتحول العلاقات الإنسانية إلى جزء من تكوينه النفسي والوجداني.

وقال الفنان محمد رياض، رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري، إن تقديم عرض «فتاة المترو» كان أحد الأحلام التي سعى إلى تحقيقها منذ توليه رئاسة المهرجان، مؤكدًا أن هدفه لم يكن يقتصر على تنظيم المسابقات، بل تحويل مخرجاتها إلى مشروعات فنية حقيقية تمنح المبدعين الشباب فرصة الظهور أمام الجمهور.

وأوضح رياض أن مسابقة التأليف المسرحي التي أطلقها المهرجان منذ الدورة السادسة عشرة أفرزت خلال ثلاث سنوات تسعة نصوص لتسعة كتاب جدد، وبعد طباعة النصوص الفائزة ومناقشتها في معرض الكتاب، جاءت فكرة تقديم أول تجربة إنتاجية للمهرجان من خلال عرض «فتاة المترو»، بمشاركة متدربي ورش التمثيل والإخراج والسينوغرافيا والتعبير الحركي، ليصبح المشروع حلقة وصل حقيقية بين التدريب والإنتاج.

وقال المخرج محسن رزق، المشرف العام على عرض «فتاة المترو»، إن العمل يمثل أول تجربة إنتاجية في تاريخ المهرجان القومي للمسرح المصري، باعتباره نتاجًا مباشرًا للورش الفنية التي نظمها المهرجان خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن اختيار النص الفائز للكاتب هاني قدري جاء بالتنسيق مع الفنان محمد رياض وإدارة المهرجان.

وأضاف رزق أن خصوصية التجربة تكمن في مشاركة خريجي ورش المهرجان في مختلف عناصر العرض، سواء في التمثيل أو السينوغرافيا أو الإخراج، مؤكدًا أن تكليفه بالإشراف العام على المشروع من قبل إدارة المهرجان يمثل مسؤولية كبيرة، وتجربة تؤكد نجاح المهرجان في تحويل التدريب إلى إنتاج مسرحي حقيقي.

مسرحية فتاة المترو محمد رياض الفنان محمد رياض المخرج حسني صالح الإعلامية بوسي شلبي هاني قدري

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