محافظ جنوب سيناء يكرّم أوائل الإعدادية ويمنحهم مكافآت مالية

استقبل اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، أوائل الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة للعام الدراسي 2025/2026، والبالغ عددهم 11 طالبًا وطالبة، وذلك بحضور أسر الطلاب والدكتورة وفاء رضا، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء.

وأكد المحافظ، خلال اللقاء، اهتمام الدولة بدعم المتفوقين ورعاية الموهوبين، مشيرًا إلى أن التفوق الدراسي يمثل ثمرة الاجتهاد والمثابرة، ويعكس الجهود المشتركة بين الطلاب وأسرهم والمعلمين. كما أعرب عن سعادته بما حققه أبناء المحافظة من نتائج مشرفة، مؤكدًا أن هؤلاء الطلاب يمثلون نماذج مضيئة ومصدر فخر لمحافظة جنوب سيناء.

وأشاد المحافظ بالدور البارز الذي تقوم به الدكتورة وفاء رضا، مدير مديرية التربية والتعليم، وما تبذله من جهود مخلصة للارتقاء بالعملية التعليمية وتحقيق مستويات متميزة من الأداء والإنجاز، مؤكدًا أن ما تشهده المنظومة التعليمية بالمحافظة من تطور يعكس حجم العمل الجاد والتخطيط المستمر للارتقاء بمستوى التعليم.

كما وجّه الشكر والتقدير لأولياء الأمور على ما قدموه من دعم ومساندة لأبنائهم، وحرصهم على توفير المناخ الملائم لتحقيق التفوق، مثمنًا كذلك جهود

وجميع العاملين بقطاع التعليم الذين أسهموا في تحقيق هذه النتائج المتميزة.

وفي لفتة تقديرية تعكس اهتمام المحافظة بأبنائها المتفوقين، قام المحافظ بتكريم الطلاب الأوائل ومنحهم مكافآت مالية، تقديرًا لتفوقهم وتشجيعًا لهم على مواصلة مسيرة النجاح خلال المراحل التعليمية المقبلة. بما يحمله من قيمة مادية ومعنوية، يهدف إلى تحفيز الطلاب على بذل المزيد من الجهد والاجتهاد، وترسيخ ثقافة التميز والمنافسة الإيجابية بينهم، بما يسهم في إعداد جيل واعٍ وقادر على المشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية والبناء.

من جانبهم، أعرب الطلاب وأسرهم عن خالص شكرهم وتقديرهم لمحافظ جنوب سيناء على حفاوة الاستقبال والتكريم، مؤكدين أن هذه اللفتة الكريمة تمثل حافزًا كبيرًا لهم لمواصلة التفوق والتميز، وتحقيق المزيد من النجاحات التي ترفع اسم المحافظة في مختلف المحافل التعليمية.