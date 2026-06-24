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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

المصريين الأحرار يطالب بالتحقيق في تعطل انتقال 33 مراقبًا للثانوية العامة

المصريين الأحرار
المصريين الأحرار
حسن رضوان

تتابع لجنة التعليم والبحث العلمي بحزب المصريين الأحرار، مجريات امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، وما يرتبط بها من إجراءات تنظيمية ولوجستية تستهدف توفير المناخ الملائم والآمن لضمان انتظام العملية الامتحانية وتحقيق العدالة بين جميع الطلاب.

وفي إطار المتابعة الميدانية المستمرة، رصدت اللجنة واقعة تضرر 33 مراقبًا ومراقبة من أبناء محافظة بني سويف أثناء توجههم لأداء مهام الملاحظة والمراقبة بإحدى لجان مركز البدرشين بمحافظة الجيزة، وذلك بعد تعطل الحافلة المخصصة لنقلهم منذ الساعة السابعة صباحًا وحتى الواحدة والنصف ظهرًا.

ووفقًا لما تم رصده، فإن المراقبين المتضررين قاموا بالتواصل والاستغاثة بعدد من المسؤولين والجهات المختصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لسرعة التدخل وتوفير وسيلة بديلة تضمن وصولهم إلى مقار عملهم في التوقيت المحدد، إلا أن الاستجابة لم تكن بالمستوى المطلوب، الأمر الذي ترتب عليه تعذر وصولهم في المواعيد المقررة وتغيبهم عن أداء مهامهم رغم عدم وجود أي تقصير أو مسؤولية تقع على عاتقهم.

وأكد الدكتور صموئيل عصام، عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار ووكيل أول لجنة التعليم والبحث العلمي، أن المعلم المصري يمثل الركيزة الأساسية للعملية التعليمية، وأن توفير الحماية والدعم اللوجستي له خلال أداء واجباته الوطنية يعد مسؤولية لا تقبل التهاون أو الإهمال.

 آليات التنسيق والمتابعة الخاصة بانتقال المنتدبين لأعمال امتحانات الثانوية العامة

وقال: "ما حدث يثير العديد من التساؤلات حول آليات التنسيق والمتابعة الخاصة بانتقال المنتدبين لأعمال امتحانات الثانوية العامة، خاصة أن الأمر يتعلق بامتحانات قومية تتطلب أعلى درجات الجاهزية والانضباط، ولا يجوز أن يتحمل المعلمون تبعات أخطاء تنظيمية أو قصور في التدخل السريع لحل الأزمات الطارئة."

فتح تحقيق عاجل للوقوف على ملابسات الواقعة 

وأضاف أن اللجنة تطالب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بفتح تحقيق عاجل للوقوف على ملابسات الواقعة وتحديد أوجه القصور والمسؤولية الإدارية، مع ضمان عدم توقيع أي جزاءات أو إجراءات سلبية بحق المراقبين المتضررين، باعتبار أنهم كانوا حريصين على أداء واجبهم الوظيفي والوطني، وأن ما تعرضوا له كان خارجًا عن إرادتهم بالكامل.

 مراجعة منظومة انتقال الملاحظين والمراقبين خلال الامتحانات العامة

وشدد على ضرورة مراجعة منظومة انتقال الملاحظين والمراقبين خلال الامتحانات العامة، ووضع آليات استجابة عاجلة للحالات الطارئة، بما يضمن الحفاظ على كرامة المعلم وحسن سير العملية الامتحانية وعدم تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلاً.

واختتمت لجنة التعليم والبحث العلمي بحزب المصريين الأحرار بيانها بالتأكيد على دعمها الكامل لكل الجهود الرامية إلى إنجاح امتحانات الثانوية العامة، مع ضرورة التعامل الجاد مع أي ملاحظات أو شكاوى تمس حقوق المعلمين أو تؤثر على انتظام العملية التعليمية والامتحانية.

المصريين الأحرار ثانوية العامة القصور التنظيمي حزب المصريين الأحرار لجنة التعليم والبحث العلمي الثانوية العامة

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