من استغاثة إلى التحقيق الرسمي.. تفاصيل أزمة فادي خفاجة مع نقابة المهن التمثيلية | تقرير

شهدت أزمة الفنان فادي خفاجة مع نقابة المهن التمثيلية تطورًا جديدًا خلال الساعات الماضية، بعدما وصل قبل قليل إلى مقر النقابة للمثول أمام التحقيق، على خلفية الخلافات التي نشبت بين الطرفين مؤخرًا، والتي انتهت بإحالته رسميًا للتحقيق.



ويأتي هذا الإجراء في إطار التصعيد المستمر للأزمة بين فادي خفاجة ونقابة المهن التمثيلية، برئاسة الفنان أشرف زكي، والتي بدأت عقب استغاثة أطلقها خفاجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الحالة الصحية لوالده، قبل أن تتطور إلى بيانات متبادلة وقرارات رسمية من جانب النقابة، التي اعتبرت بعض تصريحاته مخالفة ومنسوبة إليها معلومات غير دقيقة.

وبدأت القصة عندما نشر فادي خفاجة مقطع فيديو عبر حسابه على موقع فيسبوك، ناشد فيه تدخل نقابة المهن التمثيلية، مطالبًا بالمساعدة في توفير الرعاية الطبية لوالده الذي كان يمر بوعكة صحية، معبرًا عن استيائه من تأخر الاستجابة، وهو ما أثار تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقام خفاجة بحذف الفيديو، ثم نشر مقطعًا آخر قدّم خلاله اعتذارًا عما صدر منه، موضحًا أن حديثه الأول جاء تحت ضغط نفسي شديد بسبب تدهور حالة والده، ومؤكدًا تقديره لنقيب الممثلين أشرف زكي ولدور النقابة في دعم الفنانين في مواقف سابقة.

بيان نقابة المهن التمثيلية

ولم تمر الأزمة بهدوء، حيث أصدرت نقابة المهن التمثيلية بيانًا رسميًا رفضت فيه ما جاء في تصريحات خفاجة الأولى، وكذلك الاعتذار الذي قدمه لاحقًا، معتبرة أن بعض ما ورد على لسانه تضمن معلومات غير دقيقة.

وأوضحت النقابة أن والد الفنان ليس عضوًا بها، وبالتالي لا يخضع لمشروع العلاج التابع لها وفق السجلات الرسمية، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنها قدمت دعمًا للفنان ووالده في مناسبات سابقة، من بينها تدخلات طبية خلال أزمات صحية سابقة.

إحالة فادى خفاجة إلى التحقيق

كما أعلنت النقابة في بيانها إحالة فادي خفاجة إلى التحقيق، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ونقابية بشأن الواقعة، مؤكدة حرصها على الحفاظ على ضوابط العمل النقابي وهيبته.

فادى خفاجة يعلق مجددًا على أزمة والده

وعاد فادي خفاجة للظهور مجددًا، حيث شارك صورة تجمعه بوالده عبر حسابه، موجهًا رسالة مؤثرة عبّر فيها عن حجم الضغوط التي يعيشها بسبب الأزمة الصحية التي يمر بها والده، مؤكدًا أن تركيزه الكامل ينصب على الاطمئنان عليه.

وكتب خفاجة كلمات مؤثرة أكد فيها استعداده لتحمل أي تبعات مقابل سلامة والده، في حين أشار أيضًا إلى معاناته خلال الفترة الأخيرة من قلة فرص العمل، بسبب انشغاله بظروفه الأسرية.

قائلًا : «لو سلامتك قصاد تحقيق في النقابة.. وسلامتك قصاد عمري كله، تحت رجلك»، معبرًا عن حزنه من الظروف التي يواجهها، ومشيرًا إلى معاناته من قلة فرص العمل خلال الفترة الماضية، في ظل انشغاله بمتابعة الحالة الصحية لوالده.