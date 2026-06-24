بلون جديد.. ياسمين عبد العزيز تلفت الأنظار في لوس أنجلوس

شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز مقطع فيديو من رحلتها في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية عبر حسابها علي موقع إنستغرام .

حيث ظهرت ياسمين في مجموعة من الصور في الفيديو بجامبسوت كاجول باللون الوردي الغابري خلال رحلتها في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية.



كما اختارت ياسمين عبد العزيز ، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد ياسمين عبد العزيز ، في المكياج على وضع لمسات رقيقة من مكياج العيون مع اختيار احمر الشفاه باللون الوردي الناعم ليبرز جمال أنوثتها.

ونعرض لكم صور الفنانة ياسمين عبد العزيز