أحمد العوضي يروج لـ«شمشون ودليلة» ويكشف موعد طرحه في السينمات

كشف الفنان أحمد العوضي عن البوستر الدعائي الجديد لفيلمه المنتظر «شمشون ودليلة»، معلنًا موعد انطلاقه في دور العرض السينمائية خلال شهر يوليو المقبل.

وشارك العوضي البوستر عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»، وعلق عليه قائلًا: «شمشون ودليلة.. 8 يوليو بجميع سينمات مصر»

فيلم شمشون ودليلة

ويضم الفيلم نخبة من النجوم، بينهم مي عمر، وخالد الصاوي، ومحمد ثروت، وانتصار، إلى جانب ريهام عبد العزيز، وعصام السقا، وأحمد عصام السيد، وخالد سرحان، ومحمود البزاوي. الفيلم من تأليف محمود حمدان وأمجد الشرقاوي وشادي محسن، وإخراج رؤوف السيد، وإنتاج أحمد السبكي.

وتدور أحداث «شمشون ودليلة» في إطار من الإثارة والتشويق، حول شابة تتمتع بالذكاء والجاذبية، تنجح في استدراج ضحاياها داخل عالم يحيط به الغموض، حيث تنفذ عمليات سرقة محكمة وسط أجواء مليئة بالمفاجآت والتقلبات، ما يضع الشخصيات في سلسلة من المواقف المشوقة