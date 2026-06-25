ناني سعد: «الليل وآخره» الأقرب لقلبي وكان أول دور كبير ليا

كشفت الفنانة ناني سعد عن أبرز المحطات الفنية في مشوارها، مؤكدة أن مسلسلي الليل وآخره وحكاية زوج معاصر يظلان الأقرب إلى قلبها بين جميع الأعمال التي شاركت فيها، لما حملاه من ذكريات خاصة وتجارب فنية مؤثرة ساهمت في تشكيل مسيرتها الفنية، كما تحدثت عن تعاونها مع عدد كبير من نجوم ومخرجي الدراما المصرية.

وقالت خلال لقائها على قناة "صدى البلد": "أكثر عملين قريبين إلى قلبي هما مسلسل «الليل وآخره» ومسلسل «حكاية زوج معاصر». مسلسل الليل وآخره كان أول دور كبير أقدمه، وظهرت فيه من الحلقة الأولى حتى الحلقة الأخيرة من خلال شخصية «أم شلبي»، التي عاشت مع الأسرة داخل أحداث العمل".

وأضافت: "استمتعت جدًا بتجربة «الليل وآخره»، وأحببت أجواء التصوير واللوكيشن، وكان العمل يضم قامات فنية كبيرة مثل الفنان يحيى الفخراني والفنانة الراحلة هدى سلطان، وهو من الأعمال التي ما زالت تعيش في ذاكرة الجمهور حتى الآن".

وأشارت إلى أنها لم تشارك في تصوير الحلقة الأخيرة من المسلسل بسبب ارتباطها في الوقت نفسه بتصوير مسلسل «حكاية زوج معاصر