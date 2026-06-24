اعتماد وحدة طب أسرة الورديان وزيادة الوحدات المعتمدة إلى 10 وحدات

حصلت وحدة طب أسرة الورديان التابعة لمنطقة غرب الطبية بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، على الاعتماد المبدئي من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، لتصبح بذلك عاشر وحدة رعاية أولية معتمدة بمحافظة الإسكندرية.

زيارة تقييمة لاعتماد وحدة طب أسرة الورديان

وأوضحت الدكتورة نهى الجمل، مدير إدارة سلامة المرضى بمديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، أن قرار الاعتماد جاء عقب الزيارة التقييمية التي أجرتها لجنة المراجعين بالهيئة للوحدة الصحية في السادس من يونيو الجاري، وتبعها صدور قرار لجنة إقرار اعتماد المنشآت الصحية بتاريخ 24 يونيو 2026، وذلك بعد مراجعة التقرير النهائي والتأكد من استيفاء الوحدة لكافة المعايير والمتطلبات المعتمدة.

وأضافت أن اللجنة قررت منح الوحدة اعتمادًا مبدئيًا اعتبارًا من تاريخ بدء الاعتماد المسجل بسجلات الهيئة، وفقًا لقواعد اتخاذ القرار الخاصة بتسجيل واعتماد المنشآت الصحية لعام 2025.

من جانبه، أكد الدكتور محمد يحيى بدران أن هذا الإنجاز يعكس حجم الجهود المبذولة والتعاون المثمر بين مختلف الإدارات بمديرية الشؤون الصحية، تحت إشراف إدارة سلامة المرضى بقيادة الدكتورة نهى الجمل، وبالتنسيق مع الدكتورة إسراء زيدان، مدير عام منطقة غرب الطبية، مشيدًا بروح العمل الجماعي التي ساهمت في تحقيق هذا النجاح.

وأشار بدران إلى أن حصول وحدة طب أسرة الورديان على الاعتماد يمثل خطوة مهمة ضمن استراتيجية وزارة الصحة لتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة داخل المنشآت الصحية، بما يضمن تقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين، ويتماشى مع توجهات الدولة نحو تطوير المنظومة الصحية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتوجه وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية بالشكر والتقدير إلى فريق العمل بوحدة طب أسرة الورديان، وإدارة سلامة المرضى، وكافة الإدارات والفرق المشاركة في رحلة التأهيل والاعتماد، مثمنًا ما بذلوه من جهود أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز.

وأكد أن الاعتماد يعد محطة مهمة في مسيرة تحسين جودة الخدمات الصحية، داعيًا جميع العاملين بالقطاع الصحي إلى مواصلة العمل الجاد خلال المرحلة المقبلة، بهدف زيادة عدد المنشآت الصحية المعتمدة بمحافظة الإسكندرية وتعزيز مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين وفقًا للمعايير الوطنية المعترف بها دوليًا.