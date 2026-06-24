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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مجموعة E5: يجب عودة حرية الملاحة غير المشروطة في هرمز.. وملتزمون بالمشاركة في فتح المضيق وإزالة الألغام

مجموعة E5
مجموعة E5
أ ش أ

أكد قادة مجموعة E5 (فرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وبولندا، والمملكة المتحدة) أهمية حرية الملاحة غير المشروطة وغير المقيدة في مضيق هرمز.

جاء ذلك في "إعلان قادة مجموعة الـ E5" الصادر عقب اجتماع قادة الدول الخمس، اليوم الأربعاء، في برلين، بمشاركة الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) عبر دائرة تلفزيونية من واشنطن.

وأكد القادة التزامهم بالمشاركة في البعثة العسكرية متعددة الجنسيات التي تقودها المملكة المتحدة وفرنسا، بمجرد أن تسمح الظروف بذلك وتماشيًا مع المتطلبات الدستورية لكل منهم، مشددين على أن هذه البعثة يمكن أن تلعب دورًا مهمًا في طمأنة قطاع الملاحة البحرية وإعادة فتح المضيق، لا سيما من خلال التحقق من إزالة الألغام.

ورحب القادة بمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، التي تم التوصل إليها بدفع من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبدعم من الدول الوسيطة، معتبرين أنها تشكل فرصة لاستعادة الاستقرار الإقليمي وتوازن الاقتصاد العالمي.

وجدد القادة التزامهم بدعم تنفيذ المذكرة في إطار متابعة شاملة وعاجلة تظهر نتائج ملموسة من أجل سلام دائم، مشددين في الوقت ذاته على أنه "لا يجب على إيران أبدًا امتلاك السلاح النووي".

وأشار البيان إلى أن القادة اجتمعوا في برلين في مواجهة التهديدات والتحديات الحالية التي تثقل كاهل البيئة الأمنية، مؤكدين التزامهم الراسخ بأمن منطقة المحيط الأطلسي الأوروبي (اليورو-أطلسي) وبالرابطة عبر الأطلسي، ومعترفين بالدور الأساسي الذي تستمر الولايات المتحدة في لعبه داخل التحالف.

كما اتفقوا على العمل بشكل جماعي من أجل إنجاح قمة الناتو المقررة في أنقرة، والتي ينظمها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يومي 7 و8 يوليو 2026، معربين عن عزمهم القوي على بناء أوروبا أقوى داخل حلف ناتو أقوى، ومواصلة جهودهم المشتركة في مجال الصناعات الدفاعية بأوثق تعاون ممكن.

وقد قرر القادة المضي قدمًا في عدة مجالات ذات أولوية، وفي مقدمتها القيادة الأوروبية وتقاسم الأعباء؛ حيث التزموا بدور أوروبي معزز داخل حلف الناتو، إذ تتحمل أوروبا مسؤولية أكبر في الأمن المشترك عبر الأطلسي، بالتنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة الأمريكية.

ورحبوا في هذا الصدد بالتقدم الكبير الذي أحرزه الحلفاء في تنفيذ "التزام لاهاي للاستثمار الدفاعي"، متفقين على التطوير المشترك لمسارات جديدة من أجل تعزيز المساهمات الأوروبية في قدرات الحلفاء.

وفيما يتعلق بالأمن الجماعي، اتفق القادة على التعزيز الاستباقي لموقف الردع والدفاع للتحالف، وزيادة المساهمات في أنشطة الردع التابعة للناتو من أجل مواجهة التهديد الأكثر أهمية ومباشرة، فضلاً عن التهديد غير المتماثل الذي يشكله الإرهاب على أمن منطقة المحيط الأطلسي الأوروبي؛ بما يتماشى مع نهجهم الشامل بـ 360 درجة.

وجدد القادة تأكيد التزامهم الأساسي وعزمهم على حماية أمن الفضاء الأطلسي الأوروبي، والتحرك معًا بسرعة إذا ما تعرض للتهديد.

وحول التعاون الصناعي الدفاعي، أكد القادة إدراكهم لأهمية وجود تعاون صناعي وثيق لتحقيق نتائج ملموسة فيما يتعلق بقدرات الناتو، والكفاءة العملياتية، والقدرة على الصمود الضرورية للردع والدفاع، بالوتيرة والنطاق المطلوبين.

وأوضحوا أنهم سيواصلون تعزيز التعاون الصناعي الدفاعي، لا سيما في مجالات الدفاع الجوي، والأنظمة غير المأهولة، والذكاء الاصطناعي، وغيرها من القدرات الرئيسية، بما في ذلك النيران طويلة المدى.

كما اتفق القادة على الإسراع في التزامهم لتطوير وشراء قدرات عسكرية متطورة مخصصة للضربات الدقيقة بعيدة المدى.

وتكميلاً لتعزيز الجهود الصناعية الأوروبية، شدد القادة على أهمية حشد التكنولوجيات الناشئة، المدعومة بآليات مالية مخصصة لفتح رأس المال والاستثمارات؛ بما يشمل توسيع الأدوات الحالية لسد الفجوات الحرجة في القدرات وتعزيز التوافق العملياتي.

وفيما يتعلق بدعم أوكرانيا، سلط القادة الضوء على عزمهم زيادة تعزيز دعمهم لكييف بشكل جوهري، فضلاً عن دعم مرونة قطاع الطاقة الأوكراني.. وأكدوا دعمهم لالتزامات الدعم العسكري التي تم التعهد بها خلال قمة الناتو وتكثيف التعاون مع أوكرانيا من خلال مبادرات التحالف، لا سيما مركز (JATEC) وبعثة (NSATU) للمساعدة الأمنية والتدريب.

وجدد القادة التزامهم بتعميق شراكة الناتو مع أوكرانيا، وتقريبها من التحالف، والاعتراف بمساهمتها الأساسية في أمن المنطقة، مؤكدين اتفاقهم على شروط تحقيق سلام عادل ودائم، ودعمهم لمقترحات الحوار المباشر بين أوكرانيا وروسيا، بمشاركة أوروبية وأمريكية فاعلة.

قادة مجموعة E5 حرية الملاحة مضيق هرمز

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