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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

كايروكي يحيي حفلًا ضخمًا في دبي 11 يوليو ضمن جولاته الخارجية

حفل كايروكي
حفل كايروكي
تقى الجيزاوي

يستعد فريق كايروكي لإحياء حفل غنائي جديد في مدينة دبي يوم 11 يوليو المقبل، ضمن سلسلة حفلاته الخارجية، حيث من المقرر أن يقدم الفريق مجموعة من أشهر أعماله الذى يتفاعل معها الجمهور. 


ويأتي هذا الحفل استكمالًا لجولة ناجحة للفريق في عدد من العواصم الأوروبية، حيث أحيا كايروكي حفلًا جماهيريًا كبيرًا في العاصمة الألمانية برلين خلال شهر مارس الماضي، وسط حضور لافت وتفاعل واسع من الجمهور.


ونظرًا للإقبال الكبير على الحفل في برلين آنذاك، تم تنظيم ليلة إضافية بعد نفاد تذاكر العرض الأول، في إشارة إلى الشعبية المتزايدة التي يحظى بها الفريق خارج مصر.

فيلم «أحلام سلطان المنسي»

وعلى صعيد آخر، يواصل أمير عيد نشاطه الفني، حيث انتهى مؤخرًا من تصوير مشاهده الأخيرة في فيلمه الجديد «أحلام سلطان المنسي» بمنطقة عابدين ووسط البلد، وهو الفيلم الذي يشارك فيه أيضًا كقصة وبطولة، بالتعاون مع المخرج محمد ناير.

ويضم الفيلم مجموعة من الفنانين من بينهم باسم سمرة، وكامل الباشا، وياسمين المصري، وأحمد عصام السيد، وفراس السعيد، ومحمد عبد العظيم، ومحمد محمود، وحسن أبو الروس، مع وعد بالكشف عن مفاجآت جديدة خلال الفترة المقبلة.

ويخوض أمير عيد بهذا العمل أولى بطولاته السينمائية المطلقة، بعد نجاحه مع المخرج محمد ناير في أعمال درامية سابقة أبرزها «ريفو» بجزئيه و«دواعي السفر».

فريق كايروكي فيلم «أحلام سلطان المنسي» أمير عيد

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