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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

ماذا يحدث للجسم عند تناول العاشوراء؟

ماذا يحدث للجسم عند تناول العاشوراء؟
ماذا يحدث للجسم عند تناول العاشوراء؟
هاجر هانئ

تعتبر العاشوراء من الأطباق الشهية المفضلة لدى الكثير من الأشخاص ويحرص بعض الأشخاص علىا تناولها بأستمرار بالأخص خلال وجبة الفطار.

تتكون العاشوراء من القمح وهو نوع من الحبوب التي تُعدّ مصدراً غذائياً أساسياً هاماً في جميع أنحاء العالم. تتميز نباتات القمح بسيقانها الطويلة المغطاة بالشعيرات، وتنتج عناقيد من الأزهار تُشكّل سنابل. تُستخدم حبوب القمح التي تنتجها هذه النباتات كمكون غذائي، وتُصنّع منها منتجات غذائية متنوعة، من بينها العاشوراء.

فوائد وقيمة غذائية ل العاشوراء 


إليكم بعض فوائد العاشوراء :

مصدر للألياف: حبوب القمح غنية بالألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان، مما يساعد على تحسين الهضم، وتقليل خطر الإصابة بالإمساك، والحفاظ على صحة الأمعاء.


طاقة تدوم طويلاً: توفر الكربوهيدرات المعقدة الموجودة في حبوب القمح طاقة تدوم طويلاً، وتعمل على استقرار مستويات السكر في الدم، وتدعم الأنشطة اليومية.


إدارة الوزن: يرتبط تناول العاشوراء على الإفطار بانخفاض الشهية، مما يساعد في التحكم في الوزن، ويمنع الإفراط في تناول الوجبات الخفيفة.


صحة القلب: تحتوي حبوب القمح على الألياف والفيتامينات والمعادن التي يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية.


داء السكري من النوع الثاني: تساعد الألياف الموجودة في حبوب القمح على تنظيم امتصاص السكر في الدم، مما قد يمنع ويسيطر على داء السكري من النوع الثاني.


المحتوى الغذائي لحبوب القمح (لكل حصة، عادةً حوالي 30 جرامًا):

السعرات الحرارية: حوالي 100-150 سعرة حرارية.
البروتين: حوالي 2-5 غرامات، وهو ضروري لتكوين الأنسجة وإصلاحها.
الكربوهيدرات: حوالي 20-30 جرامًا، مما يوفر مصدرًا للطاقة للجسم.
الألياف: حوالي 2-5 غرامات، مفيدة لصحة الجهاز الهضمي والشعور بالشبع لفترة أطول.
الدهون: حوالي 1-3 غرامات (عادة ما تكون منخفضة في الدهون المشبعة).
فيتامينات ب: مثل الثيامين والريبوفلافين والنياسين والفولات، وهي مهمة للوظائف الأيضية في الجسم.
المعادن: مثل الحديد والمغنيسيوم والفوسفور والزنك، والتي تلعب أدوارًا مختلفة في وظائف الجسم.

المصدر: yavabali

العاشوراء فوائد العاشوراء إدارة الوزن

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