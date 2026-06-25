القومي لحقوق الإنسان والأمم المتحدة يناقشان توسيع مجالات التعاون والشراكة

استقبل الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وناتاليا ويند روسي، ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، وأليساندرا بيليزيري، رئيس مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وذلك بحضور محمد أنور السادات نائب رئيس المجلس، ومحمد عثمان عضو المجلس، والدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس.

تناول اللقاء بحث سبل تطوير أطر التعاون والشراكات القائمة بين المجلس ومنظمات ووكالات الأمم المتحدة المختلفة، واستعراض مجالات التعاون القائمة وآفاق تعزيزها خلال المرحلة المقبلة.

وأكد الجانبان أهمية البناء على ما تحقق من شراكات وبرامج قائمة، بما يسهم في دعم جهود المجلس فى اطار ولايته لحماية وتعزيز حقوق الإنسا