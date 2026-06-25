لا تتلاعبوا بأحلام الشباب.. عبد الناصر زيدان يطالب بالرقابة على ملتقيات التوظيف

أكد الإعلامي عبد الناصر زيدان أهمية ملتقيات التوظيف التي تُنظم في مختلف المحافظات، مشيرًا إلى أنها تمثل خطوة مهمة في توفير فرص عمل للشباب والمساهمة في مواجهة أزمة البطالة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

وأوضح أن هذه الفعاليات أصبحت منتشرة خلال الفترة الأخيرة، ما يعكس اهتمامًا متزايدًا بقضية التشغيل وتوفير فرص العمل.

انتقادات لممارسات بعض الشركات المشاركة

وخلال تصريحاته عبر برنامج حلوة بلادي المذاع على قناة Modern MTI، أشار عبد الناصر زيدان إلى وجود بعض الملاحظات على أداء عدد من الشركات المشاركة في هذه الملتقيات.

وقال إن بعض الشركات تعرض وظائف برواتب منخفضة لا تتناسب مع متطلبات المعيشة، بينما تكتفي شركات أخرى بجمع السير الذاتية دون اتخاذ خطوات فعلية للتعيين أو التوظيف.

مطالب بفرض رقابة على ملتقيات التوظيف

وشدد الإعلامي على ضرورة وجود رقابة حقيقية على ملتقيات التوظيف لضمان تحقيق أهدافها، مؤكدًا أن غياب المتابعة قد يؤدي إلى فقدان الثقة في هذه المبادرات المهمة.

وأضاف أن الجدية يجب أن تكون عنصرًا أساسيًا من جميع الأطراف، سواء من المتقدمين أو من أصحاب الشركات، لضمان نجاح هذه الفعاليات وتحقيق نتائج ملموسة.

دعوة للالتزام والمسؤولية من الشركات

واختتم عبد الناصر زيدان تصريحاته برسالة إلى الشركات المشاركة، مؤكدًا ضرورة عدم استغلال أزمات الشباب أو التعامل مع ملتقيات التوظيف كوسيلة للدعاية فقط.

وقال إن المشاركة يجب أن تكون بهدف توفير فرص عمل حقيقية، وإلا فإن الأفضل عدم المشاركة من الأساس، احترامًا لآمال وطموحات الباحثين عن العمل.