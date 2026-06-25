خلافات مالية.. إحالة أوراق 10 أشخاص للمفتي لقتـ.ل شقيقين وإصابة آخر بقنا

قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات قنا إحالة أوراق 10 أشخاص بينهم واحد حضوريا إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم لإدانتهم بقتل شقيقين وإصابة شقيقهما بسبب خلافات مالية بينهم بقرية المرجية بمركز دشنا. وحددت اليوم الثاني من دور شهر أغسطس القادم للنطق بالحكم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار ضياء الدين أحمد دهيس رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد عبد الفتاح الصغير و أحمد محمد حنتيرة ، و أمير رشاد أمير و أمانة سر يوسف الشيخ و كرم الطاهر.

تعود وقائع القضية رقم 16880 لسنة 2023 جنايات دشنا إلى ورود بلاغا لمركز شرطة دشنا بإطلاق أعيرة نارية بقرية المرجية ووجود مصابين، وتبين من المعاينة والفحص إصابة كلا من " نشأت . ش . ح " وشقيقيه " ناجح و إبراهيم " وتوفيا الأول والثاني أثناء تلقيهما العلاج.

وتوصلت تحريات النقيب إبراهيم عادل عبد الرحيم معاون وحدة مباحث مركز شرطة دشنا إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من " محسب . أ . إ " ، و " سرحان . م . أ "، و " أسعد . أ . إ "، و " محمد . أ . أ "، و " أحمد . إ . ع "، و " عبد المالك . أ . إ " ، و " شكابي . أ . إ "، و " رؤوف . أ . إ "، و " منتصر . أ . إ "، و " حمادة . م . أ ".



وأشارت التحريات إلى انه أثناء استقلال المجني عليهم دراجة نارية قياد الثاني فوجئوا بالمتهمين محرزين أسلحة نارية بنادق آلية وقاموا باعتراض طريق المجني عليهم وأطلقوا عدة أعيرة نارية صوبهم مما أسفر عن إصابتهم والذي أودت بحياة الأول والثاني بسبب خلافات مالية.