رئيس الشيوخ يؤكد للسفير السعودي: أمن المملكة والخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري

استقبل المستشار عصام فريد رئيس مجلس الشيوخ، اليوم الخميس، بمقر المجلس صالح الحصيني، سفير المملكة العربية السعودية لدى جمهورية مصر العربية .

حيث تناول الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات، بما يعكس عمق الروابط التاريخية والاستراتيجية التي تجمع البلدين الشقيقين.

زيادة الوفود البرلمانية لتبادل الرؤى

وأكد رئيس مجلس الشيوخ خلال اللقاء أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين الجانبين و زيادة الوفود البرلمانية لتبادل الرؤى فى القضايا ذات الاهتمام المشترك ،بما يسهم في دعم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.

كما أكد رئيس المجلس أن أمن السعودية و دول الخليح جزء لا يتجزأ من الأمن القومى المصرى و أن مصر و السعودية جناحى الأمة العربية و الركيزتين الاساسيتين للأمن و استقرار الاقليمى

من جانبه، أعرب السفير السعودي عن تقديره للعلاقات المصرية السعودية، مؤكدًا حرص المملكة على استمرار التنسيق والتعاون مع مصر في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين و الامة العربية و الإسلامية.

و حضر اللقاء وكيلا مجلس الشيوخ اللواء أحمد العوضى و المستشار فارس سعد و المستشار الدكتور أحمد عبد الغنى أمين عام المجلس.