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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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مصر تواصل دعم غزة .. جهود إنسانية وطبية متواصلة لتخفيف معاناة الفلسطينيين

المساعدات المصرية لغزة
المساعدات المصرية لغزة
محمود محسن

في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها قطاع غزة، تواصل مصر أداء دورها الإنساني والإغاثي من خلال استقبال المرضى والمصابين الفلسطينيين لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية، إلى جانب إرسال قوافل المساعدات الغذائية والطبية والوقود إلى القطاع.

 وتعكس هذه الجهود التزامًا مستمرًا بدعم الشعب الفلسطيني وتخفيف معاناته، عبر تنسيق مكثف بين الجهات المصرية المعنية لضمان وصول الرعاية الصحية والمساعدات الإنسانية إلى مستحقيها، رغم التحديات التي تواجه عمليات الإغاثة على الأرض.

 

مصر تواصل تقديم المساعدات الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين في غزة.. تفاصيل

قال أحمد نبيل، مراسل قناة إكسترا نيوز من معبر رفح، إن المشهد عند معبر رفح البري من الجانب المصري يعكس حجم الجهود المستمرة التي تبذلها السلطات المصرية المختلفة، ففي هذه الأثناء، هناك استعدادات كاملة لاستقبال دفعات جديدة من المرضى والمصابين الفلسطينيين ومرافقيهم القادمين من قطاع غزة.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية هبة فهمي، على قناة إكسترا نيوز، أن مختلف الجهات المعنية تشارك في هذه العملية، وعلى رأسها هيئة الإسعاف المصرية، التي دفعت بعدد من سيارات الإسعاف المجهزة لاستقبال الحالات المختلفة، وتبدأ الإجراءات بالفحص الصحي والحجر الوقائي والتأكد من خلو القادمين من الأمراض المعدية، حفاظًا على سلامتهم وسلامة المجتمع المضيف، قبل نقلهم إلى المستشفيات المصرية وفقًا لحالاتهم الصحية وتاريخهم المرضي.

وأضح أنه وفقًا لوزارة الصحة المصرية، فقد شارك ما يقرب من 150 مستشفى في تقديم الرعاية الطبية للمصابين والمرضى الفلسطينيين منذ اندلاع الأزمة في عام 2023، كما أسهم نحو 12 ألف طبيب في تقديم الخدمات العلاجية عبر 8 محافظات مصرية استقبلت المرضى القادمين من قطاع غزة.

وأشار إلى أنه في المقابل، وبعد انتهاء رحلة العلاج، تتواصل الجهود الإنسانية من خلال تسهيل عودة المتعافين إلى قطاع غزة، ففي الساعات الأولى من صباح اليوم، جرى تفويج دفعة جديدة من العائدين الفلسطينيين الذين استكملوا مراحل العلاج داخل مصر، سواء من مصابي الحرب أو من أصحاب الأمراض المزمنة، مع اهتمام خاص بالأطفال وكبار السن.

وتابع: "فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية، فما زالت عملية إدخالها تواجه تحديات كبيرة على الجانب الفلسطيني، ومع ذلك، نجح الهلال الأحمر المصري، من خلال فرق المتطوعين التابعة له، في تسيير قافلة جديدة تضم 2942 طنًا من المساعدات الإنسانية".

الهلال الأحمر المصري يطلق قافلة زاد العزة 221 محملة بآلاف الأطنان من المساعدات الإنسانية.. تفاصيل

قال زياد قاسم، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من معبر رفح، إن الجانب المصري من معبر رفح يشهد في هذه الأثناء حالة من التأهب القصوى، استعدادًا لاستقبال دفعة جديدة من المرضى والمصابين والجرحى الفلسطينيين الذين سيغادرون قطاع غزة اليوم لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية المختلفة.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية منى عوكل، على قناة القاهرة الإخبارية، أن حالة من الجاهزية الكاملة تسود بين جميع العاملين في الجانب المصري من المعبر، حيث سيخضع القادمون لفحوصات طبية أولية تجريها فرق تابعة لوزارة الصحة المصرية، قبل توجيه الحالات المصابة، برفقة ذويهم المرافقين، إلى المستشفيات المصرية لاستكمال العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

وأوضح أنه في الساعات الأولى من صباح اليوم، شهدت الساحة الأمامية لمعبر رفح اصطفاف عشرات الشاحنات المحملة بآلاف الأطنان من المساعدات الإغاثية والإنسانية، التي انطلقت من الأراضي المصرية باتجاه الأراضي الفلسطينية عبر معبر كرم أبو سالم، الذي يُعد المنفذ المخصص لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية القادمة من مصر إلى قطاع غزة.

وأشار إلى أن القافلة رقم 221 ضمت أكثر من 2900 طن من المساعدات الإغاثية والإنسانية المتنوعة، شملت سلالًا ومواد غذائية، بالإضافة إلى المستلزمات الطبية والأدوية العلاجية، فضلًا عن المواد البترولية المختلفة، بما في ذلك السولار والغاز والبنزين، اللازمة لتشغيل المرافق الحيوية التي لا تزال تعمل داخل القطاع.

الأوضاع الإنسانية الفلسطينيين المستشفيات المصرية المساعدات الغذائية غزة

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