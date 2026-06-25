انتشال جثة شاب غرق في ترعة الإبراهيمية بسمالوط

لقي شاب مصرعه اثناء الاستحمام بترعة الإبراهيمية في إحدى قرى مركز سمالوط شمال المنيا، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثته، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بغرق شخص يدعى احمد. ش. م 19 سنة مقيم بإحدى قرى مركز سمالوط في الترعة الإبراهيمية امام قرية الحتاحتة بدائرة المركز.

وعلى الفور، انتقلت فرق الإنقاذ النهري إلى موقع الحادث، وتمكنت من انتشال الجثمان من مجرى الترعة الإبراهيمية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة ، وكشف الدكتور محمد صلاح مفتش صحة المركز، بعد توقيع الكشف الطبي على الجثمان، ان سبب الوفاة اسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهه جنائية في الوفاة، وامرت جهات التحقيق بالتصريح بدفن الجثة.