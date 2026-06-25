القبض على شخصين هدما حوائط شقة لتحويلها لمحل تجاري بمدينة نصر

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائمة على النشر من قيام أحد جيرانها بهدم الحوائط الخارجية للشقة سكنه لتحويلها لنشاط تجارى بالقاهرة .

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد القائمة على النشر (مقيمة بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر) وبسؤالها قررت بتضررها من أحد جيرانها لقيامه بهدم الحوائط الخاصة بالشقة التى يقيم بها بالطابق الأرضى بدائرة القسم بقصد تحويلها لمحال تجارية .

أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة مالكى الشقه (تاجرين)، وبمواجهتهما إعترفا بهدم حوائط الشقة لتحويلها لمحال تجارية دون الحصول على التراخيص اللازمة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .





