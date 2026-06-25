قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.. قرار جمهوري بالعفو عن بعض المحكوم عليهم (تعرف على الشروط)
وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الأمريكي بالمنامة التطورات الإقليمية والدولية
رئيس الوزراء يتابع مع محافظ القليوبية الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية والخدمية
هل صام النبي يوم عاشوراء؟ دار الإفتاء تجيب
مع ارتفاع درجات الحرارة .. احذر كوارث الإجهاد الحراري للعمال
مفاجأة غير سارة .. من هو منافس المغرب في كأس العالم 2026؟
وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الأمريكي ملف الاتفاق الإيراني
الأرصاد تكشف أسباب استقرار الطقس رغم موجات الحر العالمية.. ودرجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية
الصحة اللبنانية : 3 شهداء وجريح في غارة إسرائيلية على سيارة ببلدة ميفدون
هبوط قوي في أسعار الذهب .. خبير يكشف أسباب تراجع الجرام لأقل من 4 آلاف جنيه
وزير الخارجية الأمريكي: أي اتفاق مع إيران سيراعي أمن الحلفاء في الخليج
مظهر شاهين : كأس العالم ليس منصة للترويج للمثلية المرفوضة دينًا وأخلاقًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

القبض على شخصين هدما حوائط شقة لتحويلها لمحل تجاري بمدينة نصر

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائمة على النشر من قيام أحد جيرانها بهدم الحوائط الخارجية للشقة سكنه لتحويلها لنشاط تجارى بالقاهرة .

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد القائمة على النشر (مقيمة بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر) وبسؤالها قررت بتضررها من أحد جيرانها لقيامه بهدم الحوائط الخاصة بالشقة التى يقيم بها بالطابق الأرضى بدائرة القسم بقصد تحويلها لمحال تجارية .

أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة مالكى الشقه (تاجرين)، وبمواجهتهما إعترفا بهدم حوائط الشقة لتحويلها لمحال تجارية دون الحصول على التراخيص اللازمة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .



 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى الحوائط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

55 سؤال بـ80 درجة|مواصفات امتحان عربي الثانوية العامة 2026 المقرر آداؤه الأحد

ايران

بيان رسمي من الاتحاد الإيراني بشان إقامة احتفالية مخالفة

أمير كرارة يدعم شقيقته بعد كشف إصابتها بالبهاق: رسالة مؤثرة أشعلت تفاعل الجمهور

من كلمتين | تعليق أمير كرارة يقلب السوشيال ميديا بعد إصابة شقيقته بـ البهاق

في يوم عاشوراء

عمل واحد في يوم عاشوراء يقيك الفقر وضيق الرزق لعام كامل.. فهل تعرفه؟

أرشيفية

3000 جنيه دفعة واحدة.. «التأمينات الاجتماعية» تكشف مفاجأة بشأن المعاشات

سعر البنزين اليوم

92 بكام؟.. أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر

الذهب

هبوط قوي في أسعار الذهب .. خبير يكشف أسباب تراجع الجرام لأقل من 4 آلاف جنيه

مجلس الوزراء

قرار عاجل من مجلس الوزراء بشأن العمل عن بُعد كل أسبوع.. تفاصيل

ترشيحاتنا

رام 1500 TRX موديل 2027

شاهد| رام 1500 TRX موديل 2027

سيارات صينية 2026 سيدان

سيارات صينية 2026 سيدان في السوق المصرية

هوندا اكورد موديل 2026

سعر هوندا اكورد 2026 في السعودية

بالصور

بعد تكريمها في أمريكا.. إطلالات ياسمين عبد العزيز بين الرقي والتنوع

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

زيت جوز الهند بين الفوائد والمخاطر.. هل يستحق لقب الغذاء الخارق؟

فوائد زيت جوز الهند لصحة الدماغ والطاقة
فوائد زيت جوز الهند لصحة الدماغ والطاقة
فوائد زيت جوز الهند لصحة الدماغ والطاقة

بعد البراءة .. أبرز إطلالات جيهان الشماشرجي خطفت بها الأنظار

جيهان الشماشرجي
جيهان الشماشرجي
جيهان الشماشرجي

نشرة المرأة والمنوعات | هل يسبب التوتر الإصابة بالبهاق؟.. متلازمة الطفل المنسي خطر ينتهي بكارثة داخل السيارة

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

المزيد