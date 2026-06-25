“العمر بيجري”.. عمرو عبدالعزيز يتحدث بصراحة عن عدم الزواج والإنجاب

شارك الفنان عمرو عبدالعزيز جمهوره رسالة شخصية عبر حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك”، تحدث خلالها عن أفكاره بشأن الزواج والإنجاب، معبرًا عن مشاعر متباينة تراوده بين الحين والآخر.

وكتب عمرو عبدالعزيز: “ساعات بقعد أفكر وأقول إني غلطان إني متجوزتش وماخلفتش وجيبت لنفسي وجع القلب، وإني كده برنس في نفسي”.

وأضاف الفنان أنه في أوقات أخرى يشعر بأن عدم الزواج كان قرارًا خاطئًا، خاصة مع مرور السنوات، متخيلًا كيف كان من الممكن أن يقضي أوقاته مع ابن أو ابنة يشاركانه تفاصيل الحياة اليومية واللحظات العائلية.

واختتم عمرو عبدالعزيز منشوره برسالة تحمل الرضا والتسليم بقضاء الله، مؤكدًا أن ما يردده دائمًا هو: “الحمد لله على كل حاجة”، مشيرًا إلى ثقته في أن لكل أمر حكمة يعلمها الله.

وحظي المنشور بتفاعل واسع من متابعيه، الذين حرصوا على دعمه والتعليق على كلماته، مؤكدين أن السعادة لا ترتبط بشكل واحد للحياة، وأن الرضا بما كتبه الله هو الأهم.