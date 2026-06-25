قطع المياه عن منطقتي بشتيل البلد وبشتيل لعبة لمدة 6 ساعات لتنفيذ أعمال صيانة بشبكات الصرف الصحي

أعلنت محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بتنفيذ أعمال صيانة طارئة وتغيير محابس بمحطة رفع الصرف الصحي ببشتيل وذلك في إطار تحسين كفاءة شبكات الصرف الصحي بالمنطقة والقضاء على مشكلة الطفوحات المتكررة.

ولذا ستقوم الشركة بقطع مياه الشرب لمدة 6 ساعات، تبدأ من الساعة الثامنة صباح يوم السبت الموافق 27/6/2026 وحتي الساعة الثانية ظهراً.



وأوضحت الشركة أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هي: بشتيل البلد وبشتيل لعبة بالكامل.



وشدد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة على مسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بضرورة الالتزام بالموعد المعلن لتنفيذ الأعمال وإعادة ضخ المياه بصورة طبيعية فور الانتهاء منها، مع توفير سيارات مياه صالحة للشرب لتلبية احتياجات المناطق المتأثرة خلال فترة الانقطاع.



وتهيب محافظة الجيزة بالسادة المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع مشيرةً إلى قيام الشركة بتسيير سيارات محملة بمياه الشرب النقية عند الطلب من خلال الاتصال بالخط الساخن 125.