أحد الأصوات البارزة في العمل العام.. مصطفى بكري ينعى حسن موسى

أعلن الإعلامي مصطفى بكري عن وفاة الدكتور حسن موسى خلال الأيام الماضية، مشيرًا إلى أن الراحل كان من الشخصيات البارزة في مجال العمل العام والكتابة العربية.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن الدكتور حسن موسى، الذي نعته أيضًا المنظمة العربية لحقوق الإنسان، له “إسهامات ممتدة في العمل العام”، وتميز بمسيرة فكرية وإعلامية طويلة.

وأضاف أن الراحل كان من الأصوات العربية التي دافعت عن مصر في الخارج، كما تصدى للعديد من الحملات التي استهدفتها، على حد تعبيره.

القضايا ذات الطابع السياسي

وأشار إلى أن الدكتور حسن موسى من الشخصيات التي ارتبط اسمها بالكتابة والعمل العام في العالم العربي، حيث عُرف بمشاركاته ومواقفه في عدد من القضايا ذات الطابع السياسي والإعلامي.