جامعة المنصورة الـ 39 عالميا في هدف الصناعة والابتكار بتصنيف التايمز

أعلن رئيس جامعة المنصورة الدكتور شريف خاطر، اليوم الخميس ، تحقيق الجامعة إنجازا جديدا يضاف إلى سجلها بعد تقدمها إلى المركز التاسع والثلاثين على مستوى جامعات العالم في هدف «الصناعة والابتكار والبنية التحتية»، ضمن 9 أهداف من أهداف التنمية المستدامة بتصنيف التايمز البريطاني للتأثير في التنمية المستدامة (THE Impact Rankings 2026)، الصادر عن مؤسسة "Times Higher Education" ، وذلك عقب دمج الاستدامة في التعليم والبحث العلمي، والذي عزز مكانة الجامعة عالميًا.

كما حققت الجامعة نتائج متقدمة في عدد من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs)، وتقدمها في عدد من مؤشرات التصنيف مقارنة بالعام الماضي، ما أدرجها ضمن أفضل 400 جامعة عالميًا في التصنيف ذاته .

وأوضح الدكتور خاطر، أن الجامعة حققت هذا العام تقدمًا في 9 أهداف من أهداف التنمية المستدامة في تصنيف " Times Higher Education" مقارنة بإصدار العام الماضي، في دلالة على التطور الذي شهدته مؤشرات الأداء، ونجاح الجامعة في توظيف إمكاناتها العلمية والبحثية لخدمة أولويات التنمية، منها حصولها على المركز التاسع والثلاثين عالميًا في الهدف التاسع «الصناعة والابتكار والبنية التحتية»، كما جاءت ضمن أفضل 200 جامعة عالميًا في كل من الهدف العاشر «الحد من أوجه عدم المساواة»، والهدف الخامس عشر «الحياة في البر»، والهدف السادس عشر «السلام والعدل والمؤسسات القوية».

وأكد الدكتور خاطر أن هذه النتيجة تعكس ما تشهده الجامعة من تطوير مستمر في مجالات التعليم والبحث العلمي والابتكار، وحرصها على دمج مبادئ الاستدامة في مختلف أنشطتها الأكاديمية والبحثية والمجتمعية، بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ورؤية مصر 2030.

وأضاف رئيس الجامعة، أن ما حققته الجامعة يأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية بتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، واستراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الهادفة إلى بناء جامعات قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا، وتعزيز دورها في دعم الابتكار وربط البحث العلمي باحتياجات المجتمع، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشاد رئيس الجامعة بجهود قطاع الدراسات العليا، مؤكداً أن الجامعة تواصل تنفيذ خطتها لدمج مبادئ الاستدامة في التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع، من خلال تطوير البرامج الأكاديمية، ودعم البحث العلمي التطبيقي، وتعزيز الابتكار والشراكات المحلية والدولية، بما يدعم جهود التنمية المستدامة.





