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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حسام حسن: الفوز هدفنا الوحيد أمام إيران

حسام حسن
حسام حسن
رباب الهواري

أكد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، أن مواجهة منتخب إيران في بطولة كأس العالم 2026 تمثل محطة مهمة للمنتخب، مشددًا على أن الفريق سيدخل اللقاء بهدف واحد لا يقبل الجدل، وهو تحقيق الفوز وحصد النقاط كاملة، بعيدًا عن أي حسابات أخرى تتعلق بالمنافسين أو ترتيب المجموعة.

وأوضح حسام حسن، خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة، أنه لا يشغل نفسه بهوية المنتخب الذي قد يواجهه منتخب مصر في الدور التالي، مؤكدًا أن التفكير في تجنب مواجهة فريق معين لا يتوافق مع عقلية المنتخب المصري. 

وأضاف أن الهدف الأساسي هو إنهاء دور المجموعات بأفضل صورة ممكنة، من خلال تحقيق الانتصار وتقديم أداء يعكس طموحات الفريق في البطولة.

وأشار المدير الفني إلى أن كرة القدم لا تُبنى على حسابات التأهل من مركز معين، وإنما على السعي الدائم للفوز في كل مباراة، مؤكدًا أن هذه هي العقلية التي يعمل على ترسيخها داخل صفوف المنتخب منذ توليه المسؤولية.

وشدد مدرب الفراعنة على أن مبادئ اللعب النظيف وتكافؤ الفرص التي يرسخها الاتحاد الدولي لكرة القدم تفرض على جميع المنتخبات خوض كل مباراة بأقصى درجات الجدية، دون الالتفات إلى أي حسابات مسبقة تتعلق بمسار البطولة.

وأضاف أن منتخب مصر يحترم جميع منافسيه، لكنه في الوقت نفسه يمتلك الثقة والطموح لتحقيق الفوز أمام إيران، مؤكدًا أن اللاعبين يدركون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، سواء تجاه الجماهير المصرية أو تاريخ الكرة المصرية.

واختتم حسام حسن تصريحاته بالتأكيد، أن لاعبي المنتخب مطالبون بالقتال داخل الملعب وتقديم أقصى ما لديهم حتى صافرة النهاية، موضحًا أن الفوز هو الشعار الذي يرفعه الجهاز الفني في جميع المباريات، وأن مواصلة المشوار في كأس العالم تتطلب شخصية قوية وروحًا قتالية ورغبة دائمة في الانتصار، بما يعزز فرص المنتخب في الذهاب بعيدًا خلال منافسات البطولة.

حسام حسن منتخب مصر اخبار الرياضة كأس العالم

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