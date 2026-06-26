حسام حسن: ندرس إراحة أصحاب الإنذارات أمام إيران حال حسم الصعود لدور الـ32

أكد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، جاهزية الفريق لخوض المواجهة المرتقبة أمام منتخب إيران، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، والمقرر إقامتها في السادسة صباح السبت، مشددًا على أن الفريق استعد بصورة جيدة للمباراة ويطمح لمواصلة نتائجه الإيجابية.

كشف المدير الفني عن وجود إصابتين داخل معسكر المنتخب، تخصان الثنائي حمدي فتحي وحسام عبد المجيد، مؤكدًا أن الجهاز الطبي يتابع حالتهما بشكل مستمر، في الوقت الذي يتمتع فيه باقي لاعبي القائمة بحالة فنية وبدنية جيدة تؤهلهم للمشاركة عند الحاجة.

ثقة كاملة في جميع اللاعبين

وأوضح حسام حسن أن جميع اللاعبين الـ26 المقيدين في قائمة المنتخب على درجة واحدة من الجاهزية، مؤكدًا أنه لا يفرق بين أي لاعب وآخر، وأن الفرصة متاحة للجميع للمشاركة وفقًا لاحتياجات المباراة والخطة الفنية. كما أشار إلى أن اللاعب الشاب حمزة عبد الكريم يعد من الخيارات المطروحة بقوة للتواجد في التشكيل الأساسي، وفقًا لرؤية الجهاز الفني.

إراحة بعض العناصر قبل الأدوار الإقصائية

وأشار المدير الفني إلى أن الجهاز الفني يدرس إمكانية إراحة عدد من اللاعبين، خاصة أصحاب البطاقات الصفراء، حال ضمان التأهل إلى دور الـ32، لتجنب تعرضهم للإيقاف خلال مباريات خروج المغلوب، والحفاظ على جاهزية الفريق في المرحلة المقبلة من البطولة.

واختتم حسام حسن تصريحاته بالتأكيد، أن منتخب مصر يسعى لتقديم أداء قوي أمام إيران، وتحقيق نتيجة إيجابية تعزز ثقة اللاعبين قبل انطلاق الأدوار الإقصائية، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني يتطلع لمواصلة الظهور المشرف الذي يعكس تطور الكرة المصرية، ويمنح الفراعنة دفعة قوية في مشوارهم ببطولة كأس العالم 2026